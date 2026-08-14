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Tạm giữ hình sự Lò Thị Tương SN 1982

Duy Anh
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Trước đó, đối tượng Lò Thị Tương bị lực lượng công an bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 13/8, Công an phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên cho biết: Trước đó vào hồi 16h ngày 10/8, tại khu vực bản Huổi Phạ, phường Điện Biên Phủ, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Lò Thị Tương (SN 1982), trú tại phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình; nơi ở hiện nay tại bản Huổi Phạ, phường Điện Biên Phủ, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 2,08 gam hồng phiến và 0,76 gam heroin cùng một số vật chứng có liên quan.

Tạm giữ hình sự Lò Thị Tương SN 1982 - Ảnh 1.

Đối tuợng Lò Thị Tương (Ảnh: Công an phường Điện Biên Phủ).

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lò Thị Tương để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được Công an phường Điện Biên Phủ phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tạm giữ hình sự Lò Thị Tương SN 1982 - Ảnh 2.

Các mức xử phạt liên quan đến ma tuý theo quy định hiện hành (Ảnh được tạo bởi AI).

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