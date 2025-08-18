HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ hình sự kẻ dùng dao sát hại chồng ở Phú Thọ

Viên Minh |

Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ hình sự Hà Thị Lai Hạ (22 tuổi) để điều tra hành vi dùng dao sát hại chồng sau mâu thuẫn gia đình.

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Thị Lai Hạ (22 tuổi, trú xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Giết người".

Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Thông tin ban đầu, rạng sáng 17/8, lực lượng chức năng nhận tin báo về việc anh Nguyễn Tiến Doanh (25 tuổi, trú cùng địa phương) bị vợ dùng dao đâm trọng thương.

Dù được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nạn nhân đã tử vong do mất nhiều máu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng nửa đêm 17/8, vợ chồng anh Doanh sau khi dự liên hoan uống rượu trở về nhà ở khu 1 (xã Phú Mỹ) thì phát sinh cãi vã.

Hạ (áo trắng) thời điểm sát hại chồng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong lúc nóng giận, Hạ lấy con dao gọt hoa quả đâm vào vùng sườn trái của chồng. Anh Doanh hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài nhưng bị vợ tiếp tục cầm dao truy đuổi.

Cùng lúc này, ông Nguyễn Tiến Mạnh và bà Hà Thị Thu Hường (bố mẹ của anh Doanh) can ngăn nhưng không được. Khi chạy đến sân trước cửa nhà, anh Doanh gục xuống và mất ý thức.

Được biết, vợ chồng anh Doanh và Hạ kết hôn khoảng 5 năm nay, có một con trai 5 tuổi. Cả hai cùng làm công nhân tại một công ty trên địa bàn.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang làm rõ động cơ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng.

