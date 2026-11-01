HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ hình sự Giáp Trường Giang SN 1997

Duy Anh
|

Đối tượng bị bắt giữ vì có liên quan đến ma túy.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Giáp Trường Giang, sinh năm: 1997, ngụ ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Liên quan đến vụ việc, đối tượng V. Th. T. T., (sinh năm: 1998) ngụ ấp An Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai đang bị Công an xã Bình Minh lập hồ sơ sử dụng trái phép chất ma túy.

T - Ảnh 1.

2 đối tượng cùng tang vật lúc mới bị bắt (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, Công an xã Bình Minh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà không số tại đường Tân Bắc 42, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai do Giáp Trường Giang và T. (là bạn gái của Giang) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng ngủ của Giang.

Tại hiện trường Công an phát hiện 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, trong nỏ thuỷ tinh bám dính chất màu đen, 01 gói nylon chứa ma túy đá do Giang cất giấu.

Tiếp tục kiểm tra tại phòng khách của Giang phát hiện trên kệ bếp có 01 gói nylon chứa ma túy do Giang để tại đây.

Qua đấu tranh Giang đã thừa nhận hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc sau đó, Công an xã Bình Minh lập hồ sơ bàn giao để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Triệu tập nhân viên Nguyễn Thanh Lệ Thúy SN 1998 để điều tra số tài sản trị giá 102 triệu đồng
Tags

tin hình sự

báo công an

Tin nóng trong ngày

bắt tạm giam

bắt khẩn cấp

Phụ nữ

kiểm tra nơi ở

công an

báo dân trí

VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại