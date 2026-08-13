Tạm giữ hình sự cai thầu xây dụng Đỗ Duy Đức SN 1994

Quá trình làm cai thầu xây dựng, Đỗ Duy Đức biết một số công nhân có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã mua ma túy để trả công, bán cho công nhân.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 08/8/2026, tại khu vực trước cửa Điếm trên tuyến đường ĐT.378, thuộc thôn Nguyễn Huệ, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên chủ trì, phối hợp với Công an xã Chí Minh phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1985, trú tại thôn Thái Yên, xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa và Lường Văn Hưng, sinh năm 2001, trú tại bản Sen To, xã Chiềng La, tỉnh Sơn La đang cất giấu một túi xách màu hồng.

Kiểm tra túi xách, lực lượng Công an phát hiện một túi nilon dạng túi zip, bên trong chứa chất cục và bột màu trắng. Tại thời điểm kiểm tra, Cương và Hưng khai nhận số chất trên là heroin. Tang vật được thu giữ, niêm phong và trưng cầu giám định. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự xác định chất cục và bột màu trắng thu giữ là ma túy, loại heroin, có khối lượng 17,5628 gam.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương (phải) và Lường Văn Hưng (trái) cùng tang vật. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Qua đấu tranh, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Văn Cương và Lường Văn Hưng đều là người sử dụng ma túy và đã có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Cả hai làm công nhân xây dựng cho Đỗ Duy Đức, sinh năm 1994, trú tại thành phố Hà Nội. Quá trình làm cai thầu xây dựng, Đỗ Duy Đức biết một số công nhân có nhu cầu sử dụng ma túy nên đã chuyển 31,5 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Cương, đồng thời liên lạc, yêu cầu Cương đi mua ma túy và rủ Hưng đi cùng. Mục đích là mua ma túy về chia nhỏ để trả công và bán lại cho các công nhân xây dựng.

Chiều ngày 08/8/2026, Cương rủ Hưng đi taxi từ khu vực phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội về địa bàn tỉnh Hưng Yên để tìm mua ma túy. Trên đường mang ma túy trở về Hà Nội, cả hai bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang.

Các đối tượng từ trái sang: Lường Văn Hưng, Đỗ Duy Đức và Nguyễn Văn Cương tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA tỉnh Hưng Yên

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Duy Đức, Nguyễn Văn Cương và Lường Văn Hưng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng và những người có liên quan; đồng thời truy tìm nguồn cung cấp ma túy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.