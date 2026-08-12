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Ra quyết định khởi tố Nguyễn Mạnh Cần SN 1999 liên quan số tiền 2,4 tỷ đồng

Chi Chi
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Nguyễn Mạnh Cần đã thuê người viết phần mềm chương trình máy tính đặt tên là “Trường Học Ninja School”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần, sinh năm 1999, trú thôn Hoàng Văn Thụ, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh về hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Khoảng tháng 01/2025, Nguyễn Mạnh Cần thấy trên thị trường Game Online đang thịnh hành trò chơi “Ninja School Online” do Công ty TNHH Gomobi phát hành, nên đã thuê người viết phần mềm chương trình máy tính có kịch bản, cách chơi, giao diện, nhân vật, vật phẩm, cốt truyện sao chép tương tự như Game Online “Ninja School Online”. Cần đặt tên là “Trường Học Ninja School”, sau đó phân phối miễn phí đến công chúng để chơi trên mạng Internet hoặc điện thoại di động.

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Mạnh Cần SN 1999 liên quan số tiền 2,4 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Cần về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”. Ảnh: CA Quảng Ninh

Sau khi thu hút lượng lớn người chơi, Nguyễn Mạnh Cần tiếp tục tạo lập các chương trình, sự kiện, vật phẩm trong Game Online để người chơi có nhu cầu mua tài khoản, mua tiền ảo trong game sẽ liên hệ mua của Nguyễn Mạnh Cần.

Tính đến tháng 7/2026, Cần đã thu lợi bất chính từ việc phát hành Game Online trên không gian mạng tổng số tiền 2.487.454.512 đồng. Toàn bộ việc sao chép, truyền đạt trò chơi nêu trên, Nguyễn Mạnh Cần không làm thủ tục xin cấp phép phát hành và kinh doanh trò chơi trên không gian mạng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 06/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Cần về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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