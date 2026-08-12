Tạm đình chỉ vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng bác sĩ ở TPHCM

Vụ ly hôn, tranh chấp khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng giữa bác sĩ Hồ Ngọc Tiên Trung và vợ ở TPHCM vừa được tòa án tạm đình chỉ sau khi ông Trung bị bắt để điều tra về nhiều sai phạm tại hệ thống Nha khoa Đại Nam.

Ngày 12/8, TAND Khu vực 5 TPHCM cho biết đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ ly hôn, tranh chấp khối tài sản khoảng 1.200 tỷ đồng giữa bác sĩ Hồ Ngọc Tiên Trung, chủ Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam và vợ là bà Võ Ngọc Anh.

Bà Võ Ngọc Anh tại phiên tòa. Ảnh: Thỏ Mộc

Theo tòa án, thời hạn tạm đình chỉ trước đó đã hết nhưng nguyên nhân dẫn đến việc tạm đình chỉ chưa được khắc phục nên vụ án chưa thể tiếp tục. Tòa sẽ ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định khi lý do tạm đình chỉ không còn.

Trước đó vào cuối tháng 5, TAND Khu vực 5 TPHCM mở phiên xử nhưng ông Trung vắng mặt không có lý do. Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) bắt tạm giam ông Trung cùng một số người liên quan để điều tra về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo thông tin ban đầu, ông Trung bị cho là đã chỉ đạo Nha khoa Đại Nam quảng cáo, tư vấn các loại răng sứ cao cấp nhưng thực tế sử dụng vật liệu có giá trị thấp hơn để chế tác. Từ năm 2024 đến tháng 5/2026, hành vi này bị xác định gây thiệt hại và chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng.

Ông Hồ Ngọc Tiên Trung trong lần dự tòa. ảnh: HD

Ông Trung còn bị cáo buộc che giấu một phần doanh thu qua nhiều tài khoản và hệ thống sổ sách nội bộ; đồng thời phân tán hoạt động của 46 phòng khám qua nhiều pháp nhân, hộ kinh doanh nhằm giảm số thuế phải kê khai.

Tranh chấp khối tài sản nghìn tỷ

Theo hồ sơ, tháng 3/2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn bà Anh với lý do cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc. Thời điểm đó, ông Trung thừa nhận quan hệ hôn nhân giữa hai người là hợp pháp, đồng thời cho biết hai bên có thể tự thỏa thuận về tài sản và việc nuôi con.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tranh tụng, giữa năm 2024, ông Trung thay đổi yêu cầu, đề nghị tòa hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Ông Trung cho rằng mình bị lừa dối khi kết hôn và đặt nghi vấn về giấy chứng nhận kết hôn, trong đó có chữ ký, vị trí ký tên và quá trình đăng ký kết hôn. Ông Trung cũng khai từng đi giám định ADN và cho rằng con gái không cùng huyết thống với mình. Theo ông, đây là một trong những lý do khiến ông cho rằng cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm là ngoài mong muốn.

Ngược lại, bà Anh khẳng định hai người tự nguyện kết hôn, từng tổ chức lễ cưới với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. Bà cho rằng vợ chồng đã cùng nhau gây dựng hệ thống nha khoa - thẩm mỹ và khối tài sản hiện có.

Theo bà Anh, trong nhiều năm sau khi nộp đơn ly hôn, ông Trung vẫn thừa nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp và sử dụng giấy đăng ký kết hôn trong nhiều giao dịch dân sự, mua bán nhà đất.

Bà Anh cho rằng sau khi bà yêu cầu chia tài sản chung và đề nghị xác minh các mối quan hệ ngoài hôn nhân của chồng, ông Trung mới chuyển sang yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật. Bà Anh đề nghị tòa giải quyết ly hôn và chia tài sản chung theo quy định pháp luật.

Ông Trung và bà Anh đã chung sống với nhau hơn 20 năm. Khối tài sản tranh chấp trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng, gồm nhiều bất động sản tại TPHCM và các tỉnh, tiền gửi ngân hàng cùng hệ thống doanh nghiệp trong lĩnh vực nha khoa - thẩm mỹ được gây dựng trong nhiều năm.