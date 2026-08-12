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Công an Hải Phòng tìm bị hại vụ lừa chiếm tiền đầu tư dự án nhà ở

Nguyễn Hoàn
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Công an TP Hải Phòng đang tìm chủ 33 thửa đất được cấp sổ đỏ tại dự án nhà ở Anh Dũng IV để phục vụ điều tra vụ án Trần Huy Cường - nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại dự án nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo) do Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên làm chủ đầu tư.

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Huy Cường (SN 1973) – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, nhiều hộ dân tham gia đầu tư tại dự án nhà ở Anh Dũng IV, thuộc phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) tố Trần Huy Cường – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên ký kết thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà để thu tiền, xuất hóa đơn GTGT.

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Khu vực dự án nhà ở Anh Dũng IV, TP Hải Phòng.

Tuy nhiên, khi được cấp sổ đỏ, công ty này sử dụng làm tài sản thế chấp tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng, sử dụng vốn vay không rõ ràng dẫn đến các khoản vay quá hạn, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Công ty Thủy Nguyên đã ký thỏa thuận mua bán nhà, thu tiền của nhiều khách hàng và cam kết bàn giao nhà, đất sau vài tháng.

Khi cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng từng thửa đất, Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên không chuyển giao cho các hộ dân mà mang đi thế chấp ngân hàng để vay hàng trăm tỷ đồng.

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Bị can Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo.

Nhiều khoản vay thế chấp tại các ngân hàng, hiện công ty chưa thanh toán tiền gốc và lãi. Các tổ chức tín dụng đã gửi thông báo tới chính quyền địa phương đề nghị phối hợp, ngăn chặn người dân xây nhà trên những thửa đất đã thế chấp.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng công bố thông tin 33 lô đất biệt thự trong dự án nhà ở Anh Dũng IV để tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo nêu trên.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971) cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đồng thời, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 nhân viên một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy, gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991), Đào Thị Phương Thảo (SN 1988) và Phạm Vinh Quang (SN 1995) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”. Ba bị can này đã bàn bạc, làm giả chứng từ để các khoản vay của Trần Huy Cường đủ điều kiện vay khoản tiền lớn, thế chấp bằng 40 sổ đỏ.

Tags

Công an TP Hải Phòng

Trần Huy Cường

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