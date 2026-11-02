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Tài xế xe công nghệ bị đám đông vây quanh ném rác, đập vỡ kính xe suốt 4 giờ vì vô tình đi vào đường đông người chơi Halloween

Phạm Trang
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Một tài xế xe công nghệ tại Vũ Hán (Trung Quốc) bị đám đông tham gia lễ hội Halloween vây kín, ném rác, đập vỡ kính chắn gió và xả hơi lốp xe sau khi chiếc ô tô đi theo chỉ dẫn của bản đồ, vô tình đi vào khu vực đông người.

Halloween vốn là lễ hội có nguồn gốc từ phương Tây, nhưng những năm gần đây, hoạt động hóa trang và vui chơi trong đêm 31/10 cũng thu hút đông đảo người dân tại nhiều thành phố ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đêm Halloween năm nay tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, một sự việc gây bức xúc đã xảy ra khi một tài xế xe công nghệ trở thành mục tiêu trút giận của đám đông trên phố.

Theo những hình ảnh và thông tin được lan truyền, tối 31/10, một tài xế xe công nghệ trong lúc nhận cuốc xe và di chuyển theo chỉ dẫn từ ứng dụng bản đồ đã vô tình đi vào khu vực đường Giang Hán, nơi đang tập trung đông người tham gia các hoạt động Halloween. Đáng chú ý, tuyến đường chiếc xe đi vào vốn là đường dành cho phương tiện cơ giới lưu thông bình thường. Tuy nhiên, do chiếc ô tô chắn lối di chuyển của đám đông, một số người có mặt tại hiện trường tỏ ra khó chịu và bắt đầu có hành vi quá khích.

Tài xế xe công nghệ bị đám đông vây quanh trong đêm Halloween - Ảnh 1.
Tài xế xe công nghệ bị đám đông vây quanh trong đêm Halloween - Ảnh 2.

Những hình ảnh được ghi lại khiến nhiều người bức xúc

Chiếc xe sau đó bị nhiều người vây quanh, ném đủ loại rác như trà sữa, chai lọ vào thân xe. Không dừng lại ở đó, một số người còn dùng vật cứng đập vỡ kính chắn gió, viết những lời lẽ xúc phạm lên thân xe và xả hơi lốp ô tô. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe bị phủ đầy rác, thân xe xuất hiện nhiều vết bẩn và dòng chữ bôi bẩn. Kính chắn gió cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Theo thông tin lan truyền, tài xế là một người đàn ông trung niên. Ông được cho là đã mắc kẹt bên trong xe suốt khoảng 4 giờ đồng hồ. Chứng kiến phương tiện bị phá hoại nhưng không thể ngăn cản đám đông, người đàn ông rơi vào trạng thái suy sụp, chỉ có thể gọi điện cho hành khách để giải thích tình hình.

Tài xế xe công nghệ bị đám đông vây quanh trong đêm Halloween - Ảnh 3.

Theo thông tin chia sẻ, được biết tài xế đã phải chịu đựng tình cảnh này trong 4 giờ đồng hồ

Sự việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ, cho rằng một số người đã lợi dụng không khí lễ hội để thực hiện hành vi bắt nạt, gây tổn hại đến tài sản và cuộc sống của một người lao động bình thường. Một số ý kiến khác cho rằng địa điểm xảy ra sự việc vốn là tuyến đường dành cho phương tiện cơ giới, do đó chiếc xe vẫn có quyền lưu thông. Việc đám đông chiếm dụng lòng đường mới là nguyên nhân khiến giao thông bị cản trở, thay vì đổ lỗi cho tài xế vì vô tình đi vào khu vực này.

Hiện những thông tin trên chủ yếu được lan truyền qua hình ảnh và bài đăng trên mạng xã hội. Các tình tiết về vụ việc và quá trình xử lý của cơ quan chức năng cần được xác minh thêm.

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Tags

tài xế

công nghệ

đám đông

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