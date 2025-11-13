Mới đây, phiên tòa xét xử vụ án tài xế BMW tại Thái Lan tông tử vong 3 mẹ con ở tỉnh Chumphon, miền Nam Thái Lan vào năm ngoái đã có kết quả cuối cùng, khiến thân nhân người bị hại cảm thấy được an ủi phần nào.

Được biết, vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc ở Chumphon vào khoảng 7 giờ 40 phút tối ngày 27 tháng 11 năm ngoái, khi một chiếc BMW va chạm với một xe máy.

Tài xế lái xe với tốc độ hơn 200 km/h khiến 3 người tử vong

Người lái xe máy, cô Yenjit, 52 tuổi, và hai con của cô, Boonyanuch và Kittamate, đều tử vong do bị thương quá nặng. Tài xế BMW, được xác định là Jirunthanin, được cho là đã ra khỏi xe nhưng không hỗ trợ các nạn nhân. Thay vào đó, cô ta đi tìm con mèo cưng của mình trước khi biến mất khỏi hiện trường. Các cuộc điều tra sau đó cho thấy Jirunthanin đã đăng một đoạn video quay cảnh mình đang lái chiếc BMW ngay trước khi xảy ra tai nạn.

Chiếc BMW hư hỏng nặng sau va chạm.

Đoạn phim cho thấy cô ta đã chạy với tốc độ hơn 200 km/h, tức là cao hơn rất nhiều so với tốc độ cho phép. Chính vì đi với tốc độ quá nhanh nên cô ta đã không kịp xử lý tình huống và gây ra vụ tai nạn.

Sau đó, tài xế này đã đến đồn cảnh sát Mueang Chumphon đầu thú, khai rằng chiếc xe không phải của cô mà là của một người bạn. Cô nói rằng mình đã mượn nó và đang trên đường về nhà tắm sau khi dự đám tang của một người họ hàng của người bạn đó.

Ông Prakrit (chồng nạn nhân) và luật sư (bên trái) tham dự phiên tòa hôm 5/11 vừa qua.

Cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm nồng độ cồn, kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của cô là 28 miligam/100 mililít máu, thấp hơn mức cho phép, vì vậy cô không bị coi là say rượu vào thời điểm đó. Chồng của Yenjit, Prakrit, sau đó đã tìm kiếm công lý, cho rằng Jirunthanin dường như đang trốn tránh việc bồi thường cho những mất mát của gia đình anh. Cô được cho là đã không tham dự các cuộc họp được sắp xếp để thương lượng bồi thường.

Prakrit yêu cầu bồi thường thiệt hại 24 triệu baht và kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền xử lý việc cô liên tục vắng mặt. Vào ngày ngày 5 tháng 11 vừa qua, Tòa án tỉnh Chumphon đã triệu tập cả hai bên để nghe phán quyết. Tòa án đã tuyên án Jirunthanin 9 năm 2 tháng tù giam, sau đó giảm xuống còn 4 năm 7 tháng tù giam do bị cáo đã thú tội.

Chiếc BMW đã bị tịch thu, và tòa án yêu cầu Jirunthanin bồi thường cho Prakrit 5,5 triệu baht (tương đương gần 4,5 tỷ VNĐ). Jirunthanin đã trả 300.000 baht (tương đương 244 triệu VNĐ) và hứa sẽ trả thêm 200.000 baht (tương đương 162 triệu VNĐ) vào cuối tháng này. Số tiền 5 triệu baht (hơn 4 tỷ VNĐ) còn lại sẽ được trả góp trong vòng tám năm. Theo ThaiRath, tòa án sau đó đã cho phép Jirunthanin được tại ngoại tạm thời với số tiền bảo lãnh là 150.000 baht (tương đương 121 triệu VNĐ), với điều kiện Jirunthanin phải đeo vòng theo dõi điện tử và bị cấm xuất cảnh.

Gia Linh (Theo The Thaiger)