Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là con giáp có EQ cao, được quý mến bởi sự tinh tế, chu đáo và khéo léo khó ai bì kịp. Dù là làm việc gì thì họ cũng luôn cố gắng làm hết tâm hết sức. Chính sự tận tâm ấy sẽ giúp con giáp này được yêu quý và tín nhiệm, từ đó gặt hái thành tựu đáng ngưỡng mộ trong cả công việc và cuộc sống.

Theo tử vi học, Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm rất đáng mong chờ cho con giáp tuổi Mùi. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ đến với những ai biết cách nắm bắt cơ hội và không ngừng cố gắng.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp này có khá nhiều cát tinh hộ mệnh. Đầu tiên phải kể đến là sao Hoa Cái, một cát tinh chủ về địa vị, danh tiếng, quyền lực, đem đến nhiều may mắn trong công danh, sự nghiệp. Tiếp đến là sao Lộc Huân, biểu tượng của danh tiếng, sự thăng tiến trong công việc và sự thịnh vượng, giàu có nói chung. Được sao Hoa Cái và Lộc Huân chiếu rọi, con giáp tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cát tinh cuối cùng hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi là sao Dịch Mã, cho thấy con giáp này muốn thành công, sung túc thì cần phải bứt phá ra khỏi vòng an toàn của mình và dám chấp nhận sự thay đổi.

Tháng 9 âm, tuổi Mùi nằm trong số những con giáp phải chịu nhiều thử thách, nếu không cẩn thận dễ thất thoát tài chính trong làm ăn. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần nữa, khi tháng 9 âm kết thúc, những xui rủi này cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Tử vi học có nói, tháng 10 âm là giai đoạn may mắn bậc nhất của tuổi Mùi trong năm Ất Tỵ. Các dự án đầu tư từ trước đó sẽ bắt đầu sinh lời, công việc thuận lợi, sự nghiệp lên hương, có thể nói, họ sẽ là con giáp vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống vô cùng sung túc, thịnh vượng.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp được đánh giá rất cao nhờ trí thông minh xuất sắc cùng sự nhạy bén với thời cuộc. Với tư duy linh hoạt, luôn đi trước người khác một bước, tuổi Tý rất dễ những gặt hái thành quả rực rỡ trong sự nghiệp. Rất giỏi quan sát và phân tích, con giáp này còn biết cách tránh được những rủi ro mà người khác không nhìn ra. Điều đó giúp con giáp tuổi Tý luôn biết bảo toàn tài sản của mình, đem đến cuộc sống đủ đầy, thịnh vượng cho gia đình.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Nếu như tháng 10 âm là khoảng thời gian đáng mong chờ với tuổi Mùi, thì ngược lại, tuổi Tý lại là con giáp cần phải thận trọng. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, con giáp tuổi Tý cần phải hết sức chú ý trong công việc và cuộc sống để tránh các nguy cơ kiện tụng pháp lý, vừa mất tiền lại mệt người. Bên cạnh đó, tuổi Tý cũng không nên có những thay đổi đột ngột trong công việc.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, từ đó thu hút vận may về với họ. Con giáp này cũng rất đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề và mở ra cơ hội thành công cho họ trong xã hội. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ gặt hái nhiều thành tựu trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Tháng 10 âm cũng là khoảng thời gian mà tuổi Tỵ cần phải có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, đây là lúc con giáp này cần phải phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là những công việc liên quan đến tiền nong để tránh bị mất tiền. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tỵ cũng cần chăm sóc sức khỏe thật tốt để giảm nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.