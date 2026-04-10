Tài xế vứt ô tô giữa đường bỏ đi, vài phút sau quay lại chửi bới, dọa đánh người

Hương Trà (T/H) |

Qua trích xuất hình ảnh, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, mời tài xế ô tô con lên làm rõ.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn camera hành trình ghi lại hành vi gây bức xúc của một tài xế ô tô con. Theo nội dung clip có thể thấy, tài xế điều khiển xe, nháy đèn liên tục rồi di chuyển vào làn ngược chiều, đối đầu với ô tô khác lưu thông đúng làn. Tuy nhiên, thay vì đánh lái nhường đường, người này xuống xe bỏ đi.

Sau một thời gian chờ đợi nhưng không thấy chủ xe quay lại, tài xế xe có camera đã buộc phải đánh lái để lách qua khe hẹp di chuyển tiếp. Tuy nhiên, ngay khi xe vừa lăn bánh, nam tài xế ô tô con bất ngờ xuất hiện, liên tục chửi bới và có hành vi hung hăng, dọa đánh người. Toàn bộ diễn biến vụ việc gây hấn và vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được camera hành trình trên xe tải ghi lại đầy đủ.

Tài xế chạy ngược chiều

Tài xế điều khiển xe có camera được xác định là anh T.L. (34 tuổi, TP.HCM). Sự việc trong clip xảy ra vào sáng ngày 9/4 trên đường số 29 (phường An Lạc, TP.HCM).

Liên quan đến vụ việc này, thông tin trên Thanh Niên, đại diện Đội CSGT Phú Lâm cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ clip trên mạng xã hội. Qua trích xuất hình ảnh, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, mời tài xế ô tô con lên làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cụ U80 bán vé số làm từ thiện hàng chục triệu mỗi năm, bất ngờ về gia tài
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

