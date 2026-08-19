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Tài xế ô tô ở Đắk Lắk tông hỏng giàn chắn đường sắt rồi bỏ đi

MINH MINH
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Tông hỏng giàn chắn đường sắt, tài xế ô tô ở Đắk Lắk đối mặt với mức phạt khoảng 23 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng.

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang hoàn tất thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.Đ. (SN 1975, trú phường Hòa Hiệp) do điều khiển ô tô làm hư hỏng giàn chắn tại đường ngang đường sắt.

Ông Đ. lái xe vượt rào chắn (Ảnh chụp màng hình)

Theo cơ quan chức năng, khoảng 22h27 ngày 17/8, tại đường ngang có gác chắn trên đường Trần Phú, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, ô tô con biển số 78A-xxxxxx do ông Đ. điều khiển đã va vào giàn chắn đường sắt, gây hư hỏng.

Qua xác minh, Đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định ông Đ. có hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ làm hỏng giàn chắn tại đường ngang. Ngoài ra, ô tô do ông Đ. lái không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự còn hiệu lực.

Với các vi phạm trên, lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền khoảng 23 triệu đồng. Ông Đ. đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Trước đó, thông qua hệ thống camera tại các đường ngang có gác chắn tự động, lực lượng CSGT khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xác minh và xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm tín hiệu đường sắt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi qua đường ngang phải chấp hành nghiêm tín hiệu, biển báo và hiệu lệnh của người gác chắn, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và hoạt động chạy tàu.

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Tags

tài xế ô tô

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