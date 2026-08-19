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Không có điểm 10 trong kỳ thi lại tốt nghiệp tại Chuyên Tuyên Quang

Lệ Thu
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Kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 326 thí sinh dự thi, không môn nào xuất hiện điểm 10; điểm cao nhất là 9,75.

Sáng nay 19/8, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi lại và phổ điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo phân tích dữ liệu kết quả, trong 326 thí sinh dự thi, không thí sinh nào đạt điểm 10 ở bất kỳ môn thi nào.

Ở môn Toán, điểm cao nhất là 9,5. Môn Ngữ văn cũng có mức điểm cao nhất 9,5. Trong khi đó, điểm cao nhất của Vật lý và Hóa học cùng là 9,75.

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Kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026 tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 326 thí sinh dự thi. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

326 thí sinh dự thi lại

Kết quả thi lại cũng là căn cứ để hoàn tất các thủ tục liên quan đến xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học của thí sinh. Với những học sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học, kết quả mới sẽ được cập nhật để phục vụ quá trình tuyển sinh theo quy định.

Kỳ thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Ban đầu, 328 thí sinh thuộc diện tổ chức thi lại tại điểm thi này. Tuy nhiên, thực tế chỉ 326 thí sinh tham dự. Hai thí sinh tự do xác nhận không tham gia kỳ thi lại do hiện là sinh viên đại học và không có nhu cầu sử dụng kết quả thi lại.

Theo phương án tổ chức, 326 thí sinh thuộc diện thi lại được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi.

Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người phục vụ kỳ thi, riêng tại điểm thi có 70 người làm nhiệm vụ. Các giám thị không được sử dụng lại từ kỳ thi đợt 1 và 100% cán bộ làm nhiệm vụ được tập huấn trước khi kỳ thi diễn ra. Các khâu tổ chức thi được tăng cường giám sát nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng cho thí sinh. Nhân sự tham gia kỳ thi lại cũng được bố trí theo phương án riêng, không sử dụng những cán bộ từng làm nhiệm vụ tại điểm thi trong kỳ thi trước.

Một điểm đáng chú ý là đề thi được xây dựng mới, đồng thời bổ sung chuyên gia khảo thí để bảo đảm cân bằng độ khó. Kết quả và phổ điểm kỳ thi lại dự kiến được công khai tương tự như kỳ thi lần đầu.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, đợt thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế.

Tags

thi lại tốt nghiệp THPT

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

tỉnh Tuyên Quang

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