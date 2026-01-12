Mới đây, đoạn video từ camera hành trình ghi lại một vụ tai nạn ở Malaysia đã khiến cho dư luận dở khóc dở cười. Theo thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ việc mới xảy ra hôm thứ Ba, ngày 6/1 vừa qua tại bang Johor của Malaysia.

Theo đó, khi đang lái xe trên đường, tài xế một chiếc ô tô đã phát hiện ra một chiếc xe máy đi ngược chiều. Mặc dù người lái xe ô tô đã liên tục bấm còi để cảnh báo, người lái xe máy vẫn không kịp dừng lại và đâm vào ô tô.

Hình ảnh do camera hành trình ghi lại cho thấy anh ta bị hất văng lên nắp ca-pô, nằm lại luôn trên đó, có vẻ như bị choáng váng sau cú va chạm. Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã phản hồi về đoạn video lan truyền trên mạng, xác nhận rằng vụ việc xảy ra trên đường Jalan Masai Lama, Masai, Johor, vào ngày 6 tháng 1.

Chiếc xe máy đi ngược chiều và đâm trực diện vào chiếc ô tô.

Trong một tuyên bố, Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quận Seri Alam, Trợ lý Ủy viên Mohd Sohaimi Ishak cho biết cảnh sát đã nhận được báo cáo về một vụ tai nạn giao thông liên quan đến một chiếc Volkswagen GTI màu xám, do một người đàn ông địa phương 22 tuổi điều khiển, và một chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ do một người nước ngoài 29 tuổi điều khiển.

Ông nói thêm rằng chiếc ô tô đang đi từ Jalan Permas Jaya về phía Taman Desa Jaya thì vụ va chạm xảy ra.

Tài xế mô tô "hạ cánh" lên nóc capo của xe ô tô và nằm luôn trên đó.

Đoạn video do camera hành trình của ô tô ghi lại khiến nhiều người dở khóc dở cười, khi tài xế xe máy "hạ cánh" trên nóc ô tô sau cú tông trực diện. Có vẻ anh ta bị thương ở chân nhưng có lẽ vết thương không quá nghiêm trọng, vì anh ta vẫn tỉnh táo và có thể tự kiểm tra tình trạng của bản thân.

Nhiều netizen cho rằng tài xế mô tô đã quá may mắn khi đã có thể sống sót để rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ cho rằng hành vi của anh ta cũng cần được nghiêm trị để không gây ra những hậu quả về sau.

“Khi chiếc xe đang chạy ở làn đường bên phải, nó bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy đang đi ngược chiều,” ông nói. Người lái xe máy bị thương trong vụ tai nạn và được đưa bằng xe cứu thương đến Bệnh viện Sultan Ismail để điều trị, trong khi người lái xe ô tô không bị thương.

Vụ việc đang được điều tra theo Điều 42(1) của Luật Giao thông đường bộ năm 1987. “Cảnh sát kêu gọi người dân hãy kiên nhẫn, tuân thủ luật lệ giao thông và luôn cảnh giác trên đường. Bất cứ ai có thông tin về vụ việc này đều được khuyến khích liên hệ với cảnh sát theo số 07-386 4222 để hỗ trợ điều tra,” thông cáo kết luận.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)