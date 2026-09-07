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Tài xế Đà Nẵng khuyên khách Tây hủy chuyến: Trải nghiệm quan trọng hơn, cuốc xe không đáng bao nhiêu

Hương Trà (T/H)
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Khoảnh khắc tài xế xe công nghệ khuyên các vị du khách nước ngoài hủy chuyến để được xem cầu Rồng phun lửa đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Hôm nay (7/9), mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại tình huống khá thú vị trên một chuyến xe công nghệ ở Đà Nẵng. Theo nội dung từ đoạn clip thì thời điểm đó, nam tài xế đón một gia đình du khách nước ngoài tới Đà Nẵng du lịch.

Với kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh khá tốt, tài xế biết các vị du khách lần đầu tiên tới Đà Nẵng và chưa được xem cầu Rồng phun lửa. Thời gian nhóm khách di chuyển về khách sạn gần với giờ cầu Rồng phun lửa trong ngày nên nam tài xế đã ngỏ ý hỏi khách có muốn tiếp tục ở lại không? Đồng thời để chắc chắn, anh đã chủ động kiểm tra thông tin thêm một lần nữa và được biết vào ngày 2/9 (dù không phải là ngày cuối tuần), cầu Rồng vẫn sẽ phun lửa vào 21h.

Nam tài xế trao đổi với nhóm khách rồi thông báo anh vẫn chưa bấm nút đón khách trên app nên họ hoàn toàn có thể hủy chuyến để tiếp tục ở lại chờ đón xem "show đặc biệt". Và việc hủy chuyến sẽ không phát sinh bất kỳ chi phí nào. Cả gia đình du khách đều tỏ ra hứng thủ, cảm ơn sự nhiệt tình của nam tài xế và quyết định hủy chuyến để ở lại, trải nghiệm nét đặc trưng của Đà Nẵng.

- Ảnh 1.

Hành động rất nhiệt tình của nam tài xế khiến dư luận không ngừng khen ngợi. (Ảnh cắt từ clip)

- Ảnh 2.

(Ảnh cắt từ clip)

Được biết, nam tài xế đang gây chú ý trên mạng xã hội là anh Huỳnh Lê Quốc Khánh (32 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Thông tin trên Dân Việt, anh Khánh cho biết sự việc xảy ra tối 2/9, khi anh đứng gần cầu Rồng và nhận chuyến đưa khách về một khách sạn phía biển.

Theo lời kể của anh Khánh, nhóm du khách chỉ biết cầu Rồng thường phun lửa vào các tối cuối tuần nên khá bất ngờ khi biết dịp Quốc khánh cũng có chương trình. Nhận thấy du khách khá hào hứng, muốn được trải nghiệm nên anh đã cố gắng kiểm tra lại thông tin, rồi khuyên họ hủy chuyến.

Chia sẻ về hành động này trên Dân Việt, anh Khánh cho hay với anh trải nghiệm của khách quan trọng hơn. Họ đã đi du lịch, lần đầu đến Đà Nẵng và muốn xem một nét đặc trưng của thành phố nhưng không biết thông tin. Cuốc xe cũng không đáng bao nhiêu nên anh muốn họ có cơ hội ở lại xem cho biết.

Xung quanh những ý kiến cho rằng cuốc xe có giá trị thấp nên tài xế mới khuyên khách hủy, anh Khánh đã bác thông tin này trên VietNamNet. Anh cho biết nếu mình chê chuyến xe rẻ thì ngay từ đầu anh đã không nhận.

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Tags

Lê Quốc Khánh

Đà Nẵng

du khách nước ngoài

Cầu Rồng

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