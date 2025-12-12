Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại huyện Phú Thuận (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Nam tài xế taxi tên Chu Vĩ chính là nhân vật chính của vụ việc này. Vào khoảng 3h30 sáng ngày 21/8, anh đã có cuốc xe vào lúc nửa đêm đón một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi trong tình trạng say khướt, phải nhờ người quen dìu lên xe.

Chuyến đi diễn ra chóng vánh, chỉ mới đến đầu cầu Tống Độ thì vị khách nằng nặc đòi xuống. Lúc này, đồng hồ tính tiền mới chỉ nhích đến con số khiêm tốn là 10 NDT (khoảng 36.000 đồng). Từ hàng ghế sau, vị khách lảo đảo đưa điện thoại lên quét mã QR thanh toán rồi chuẩn bị rời đi.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khiến anh Chu điếng người: Tài khoản của anh vừa nhận được 146.528 NDT (tương đương 538 triệu đồng). Chưa kịp hoàn hồn trước con số khổng lồ, anh Chu vội vã hô lớn rằng khách đã chuyển nhầm, nhưng đáp lại sự lo lắng tột độ của tài xế chỉ là cái xua tay bất cần: "Không cần trả lại đâu". Nói rồi, bóng dáng nam thanh niên nhanh chóng biến mất vào màn đêm, để lại người tài xế bàng hoàng với số tiền "trên trời rơi xuống".

Cầm trên tay số tiền quá lớn, nỗi bất an dâng lên tột độ trong lòng người tài xế. Không chỉ lo ngại về vấn đề pháp lý, anh còn sợ vị khách đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo kia có thể gặp nguy hiểm giữa đêm khuya. Không chút do dự, anh Chu lập tức lái xe lao thẳng đến đồn công an Đặng Tỉnh Quan trình báo sự việc khẩn cấp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức cùng anh Chu quay lại hiện trường để truy tìm tung tích "vị thượng đế" bí ẩn. May mắn thay, họ phát hiện nam thanh niên đang ngồi thất thần bên vệ đường, dường như đã mất phương hướng và không nhớ đường về nhà.

Khoảng 30 phút sau, cả hai nhân vật chính của câu chuyện hy hữu được đưa về trụ sở cảnh sát. Tại đây, khi hơi men đã vơi bớt và nhìn thấy sắc phục công an, nam thanh niên mới bàng hoàng kiểm tra lại điện thoại và nhận ra sai lầm tai hại của mình. Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, toàn bộ số tiền hơn nửa tỷ đồng đã được anh Chu hoàn trả nguyên vẹn.

Câu chuyện kịch tính khép lại bằng một cái kết ấm lòng khi anh Chu tiếp tục lái xe đưa vị khách về tận nhà an toàn vào lúc 4 giờ sáng. Hành động trung thực và trách nhiệm của nam tài xế sau đó đã được cơ quan quản lý giao thông và công ty chủ quản vinh danh, trở thành câu chuyện đẹp về lòng tốt giữa đời thường.