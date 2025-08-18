Tài tử phim 'Hồng lâu mộng' từng ám ảnh nỗi đau mất vợ, ra đi đột ngột ở tuổi 59

Hồng lâu mộng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tào Tuyết Cần. Nguyên tác chính là một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc cùng với Tây du ký (tác giả Ngô Thừa Ân), Thủy hử (Thi Nại Am), Tam quốc diễn nghĩa (La Quán Trung).

Dự án phim truyền hình Hồng lâu mộng khởi động năm 1984, đến năm 1987 mới hoàn thành. Kịch bản bộ phim do nhiều nhà hoạt động văn nghệ nổi tiếng như Khải Công, Thẩm Tòng Văn, Vương Côn Luân đảm nhiệm cố vấn. Khi chiếu, tác phẩm thành công vang dội, được xếp nằm trong 30 phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài các vai chính, nhân vật Giả Dung do diễn viên Dương Tuấn Dũng thể hiện trong phim cũng là vai diễn để lại nhiều ấn tượng với khán giả. Đây là nhân vật được miêu tả có dung mạo như ngọc, bản tính thích tán tỉnh phụ nữ.

Dương Tuấn Dũng đóng vai Giả Dung trong "Hồng lâu mộng".

Dương Tuấn Dũng sinh năm 1962. Nhờ vai diễn Giả Dung trong Hồng lâu mộng , tên tuổi của nam diễn viên được nhiều người biết đến. Sau thành công của phim, Dương Tuấn Dũng tham gia một số tác phẩm kinh điển khác như Tam quốc diễn nghĩa (vai Tào Phi - con trai Tào Tháo), Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Võ Tắc Thiên.. .

Nhiều năm đóng phim, Dương Tuấn Dũng luôn được đồng nghiệp nhận xét là người tận tâm với nghề, kiệm lời và ít khi xuất hiện trước truyền thông. Nhiều khán giả cho biết ấn tượng bởi khí chất cổ điển, thư sinh của Dương Tuấn Dũng, khen ông diễn hay cả vai chính diện lẫn phản diện.

Tào Phi trong "Tam quốc diễn nghĩa" cũng là vai diễn ấn tương của Dương Tuấn Dũng.

Năm 2018, Dương Tuấn Dũng từng chia sẻ nỗi đau mất người thân khi cha mẹ và vợ lần lượt qua đời chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi. Ông từng gọi đây là một "cơn ác mộng" và luôn cảm thấy nuối tiếc vì không được ở bên người thân những phút cuối đời. Sau khi mất người thân, ông và con trai sống nương tựa nhau.

Những năm sau đó, Dương Tuấn Dũng thầm lặng phục vụ khán giả ở Nhà hát kịch Bắc Kinh. Ông từng tiết lộ đã hoàn thành dự án Đại quyết chiến.

Nam diễn viên có cuộc sống kín tiếng.

Tháng 11/2021, Dương Tuấn Dũng đột ngột qua đời ở tuổi 59 sau một cơn đau tim. Thời điểm đó, tài tử Âu Dương Phấn Cường - đồng nghiệp thân thiết với Dương Tuấn Dũng trong Hồng lâu mộng đã gửi lời chia buồn: "Vừa nhận được tin dữ từ gia đình Dương Tuấn Dũng. Anh ấy đột ngột ra đi khi tuổi còn chưa tròn 60. Anh hãy yên nghỉ".

Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ. Đạo diễn Cao Lượng, nữ diễn viên Trần Kiếm Nguyệt chia sẻ họ vừa có cuộc hội ngộ để ôn lại chuyện cũ sau nhiều năm bận rộn với công việc và cuộc sống riêng vào đầu tháng 8. Cả hai không ngờ người anh trong nghề lại ra đi đột ngột.

Lễ tang của Dương Tuấn Dũng được tổ chức trang trọng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tang lễ có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp và bạn bè, người hâm mộ, trong đó có nhiều diễn viên đóng cùng ông trong Hồng lâu mộng.