Ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần mang trong mình khao khát có được tất cả: Tiền bạc rủng rỉnh chẳng phải lo nghĩ, con cái công thành danh toại, sức khỏe dẻo dai, phước lộc tràn trề. Cứ thế, ta gồng mình lên gánh vác, chắt bóp từng đồng, thức khuya dậy sớm đến kiệt quệ, rồi lại vô thức áp đặt kỳ vọng lên vai người bạn đời hay những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Thấy con nhà người ta xuất chúng, lại nhìn sang con mình rớt nước mắt tủi thân. Thấy người quen thăng tiến vù vù, lại quay về tự trách phận mình lận đận.

Nhưng bạn biết không, trong thế giới nhân sinh có một quy luật vô cùng thấm thía: "Đạo trời không cho ai trọn vẹn, lá số tử vi chẳng bao giờ đầy ắp". Đời người có 7 thứ: Tài, Tử, Lộc, Thọ, Phúc, Đức, Khang; một người bình thường rất khó lòng mà ôm trọn vẹn cả bảy. Hiểu được điều này không phải là để buông xuôi, mà là để tự cởi trói cho chính mình khỏi những chấp niệm mệt mỏi nhất.

Cố chấp cưỡng cầu sự viên mãn, chỉ chuốc lấy thân tâm tàn tạ

Nhiều người bị mắc kẹt trong một suy nghĩ sai lầm, rằng phải gom đủ trọn bộ "Tài, Tử, Lộc, Thọ, Phúc, Đức, Khang" thì mới gọi là một cuộc đời thành công, mới không uổng phí một kiếp người. Thế là vì chữ "Tài", người ta tằn tiện đến mức cái áo cũ sờn không nỡ vứt, bữa cơm toàn rau dưa qua ngày. Ban ngày tất tả ngược xuôi, đêm đến lại trằn trọc lo âu. Cứ ngỡ tiết kiệm thêm một đồng là thêm một phần an tâm, nhưng đến khi cơ thể đình công, bao nhiêu tiền chắt bóp lại đổ hết vào giường bệnh. Lúc ấy, tiền chẳng giữ được mà sức khỏe cũng tiêu tan.

Lại nói về chữ "Tử" - chuyện con cái. Có những người làm cha, làm mẹ luôn thót tim, gồng sức dọn đường cho con. Từ lúc con ra đời đến khi chập chững, không dung thứ cho bất kỳ sự tụt hậu hay tầm thường nào. Ta cứ tưởng đó là tình yêu, là dốc lòng vì tương lai của con, nhưng thực chất lại là đang trút sự lo âu của bản thân lên những đôi vai bé nhỏ ấy.

Những đứa trẻ bị chèn ép dưới kỳ vọng lớn lao sống nghẹt thở, còn cha mẹ thì ngày đêm thấp thỏm, chẳng có lấy một phút giây thảnh thơi nhấm nháp hương vị cuộc sống. Rồi lại vì cái danh, cái sĩ diện với đời mà ta gồng mình lên sống theo ánh nhìn của người khác, bực dọc vì một lời chê bai, tự ti vì một chút thua kém. Tâm trí bị lấp đầy bởi sự so đo, tính toán, uất ức ngấm vào tận xương tủy, đến mức việc hít thở thôi cũng thấy nặng nề.

Khoảng trống trong lá số tử vi chính là phúc khí vững bền nhất

Triết lý phương Đông luôn đề cao sự cân bằng. Cốc nước rót đầy quá sẽ tràn, bát cơm xới ngọn quá sẽ đổ, cái cây cành lá quá xum xuê lại dễ bị gió bão quật gãy. Nhà thơ Tô Thức từng viết: "Người có buồn vui ly hợp, trăng có tỏ mờ khuyết tròn, việc đời xưa nay vốn chẳng thể vẹn toàn". Mọi thứ khi chạm đến giới hạn của sự cực đoan đều sẽ rẽ sang hướng ngược lại. Đôi khi, những "khoảng trống" trong bản mệnh không phải là sự bất công hay mắc nợ của ông trời, mà chính là không gian để thở, là chỗ chừa lại cho phước lành đậu xuống.

Tài lộc không cần chất cao như núi, chỉ cần đủ chi tiêu, lo liệu được những lúc ốm đau bề bộn là tốt rồi. Bớt đi sự đố kỵ với khối tài sản của người khác, ta sẽ thấy bữa cơm nhà mình ăn ngon hơn, giấc ngủ sâu hơn. Bỏ qua những áp lực phải xuất chúng, chỉ cần con cái khỏe mạnh, nhân cách ngay thẳng, biết tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình là đã đủ mãn nguyện. Để con trẻ được lớn lên bình an, không đi đường vòng hay vướng vào tệ nạn, cái sự an tâm ấy quý giá hơn ngàn vạn lần những tấm huy chương lấp lánh mà đổi lại là sự xa cách tình thân.

Phước thọ cũng vậy, không cần cầu kỳ vinh hoa phú quý hay tiếng thơm vang xa, chỉ mong thân thể không bệnh tật, trong lòng không vướng bận âu lo. Nắm giữ được hai ba điều trân quý nhất, bảo vệ tốt hạnh phúc nhỏ bé trong tay, sống bình lặng mà kiên định, đó mới là trí tuệ sâu sắc nhất của người thấu hiểu lẽ đời.

Ngưng làm đầy mệnh bàn, học cách an trú trong hiện tại

Khi đã nhìn thấu bản chất "trời không cho ai tất cả", đã đến lúc chúng ta gạt bỏ sự ngoan cố muốn gom trọn bảy phần phước lộc. Đừng tự làm khó mình, cũng đừng làm khó người thân yêu nữa. Nếu cơ thể đã lên tiếng kêu gào mỏi mệt, hãy mạnh dạn dừng lại nghỉ ngơi, đừng đợi đến lúc gục ngã trên bàn làm việc mới hối hận. Bữa ăn ngon hãy cứ thưởng thức, bộ đồ ưng ý hãy mua đi, bởi tiền bạc suy cho cùng là công cụ để xoa dịu cuộc sống, chứ không phải gông cùm trói buộc tự do. Cứ tận hưởng và chăm sóc tốt sinh mệnh của mình, đó mới là gốc rễ của mọi sự an toàn.

Và quan trọng hơn cả, hãy thôi nhìn ngó sang nhà người khác. Họ có cách sống của họ, bạn có nhịp điệu của bạn. Sống cho mình thoải mái, thanh thản bao giờ cũng thiết thực hơn là sĩ diện hão. Hạnh phúc không nằm ở việc bạn có trong tay bao nhiêu thứ để khoe khoang, mà nằm ở việc bạn có biết trân trọng những thứ dung dị đang hiện diện quanh mình hay không: Một sớm mai tỉnh dậy thấy mình còn khỏe, một công việc để nỗ lực, và một mái nhà rộn tiếng cười mỗi buổi chiều tà. Không cầu vạn sự viên mãn, chỉ mong ngày ngày tâm trí được an yên. Chấp nhận sự khiếm khuyết của bản thân và cuộc đời, đó mới chính là dáng vẻ thấu suốt, rực rỡ và vững chãi nhất.