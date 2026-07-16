Tài tử đào hoa nhất TVB: Cưới Hoa hậu kém 22 tuổi, U60 viên mãn trong nhà 300 tỷ

Nổi tiếng với danh xưng "đào hoa bậc nhất TVB", nam diễn viên này từng có nhiều mối tình với nhiều mỹ nhân đình đám Hoa ngữ trước khi kết hôn.

Với người hâm mộ TVB, Trịnh Gia Dĩnh từng được mệnh danh là nam thần trong lòng nhiều cô gái. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp nam tính, thân hình chuẩn, anh còn có diễn xuất đa dạng.

Số lượng các tác phẩm của Trịnh Gia Dĩnh không quá đồ sộ nhưng đều tạo được ấn tượng sâu đậm cho khán giả.

“Tài tử đào hoa bậc nhất TVB”

Sinh năm 1969, Trịnh Gia Dĩnh bắt đầu gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ. Năm 16 tuổi, anh tham gia cuộc thi tài năng của TVB nhưng bỏ giữa chừng vì không tự tin. Sau đó 4 năm, Trịnh Gia Dĩnh mới toả sáng khi chuyển sang diễn xuất.

Anh có vai chính đầu tiên trong phim Tiết tấu tình yêu của TVB, sau đó có giải Thị đế đầu tiên nhờ phim Tình yêu dưới vòm trời. Kể từ đó, Trịnh Gia Dĩnh trở thành một trong những tài tử rạng danh màn ảnh Hoa ngữ, ghi điểm với loạt siêu phẩm như Tuyệt đại song kiêu, Bằng chứng thép, Sức mạnh tình thân, Bộ bộ kinh tâm...

Trịnh Gia Dĩnh là tài tử đình đám của TVB.

Ngoài sự nghiệp, Trịnh Gia Dĩnh còn nổi tiếng là đào hoa, thường xuyên có chuyện “phim giả tình thật” với bạn diễn nữ. Trong đó, chuyện tình ồn ào nhất là với Xa Thi Mạn. Ngoài ra, anh còn vướng vào chuyện tình ái với nhiều bạn diễn như Lưu Thi Thi, Dĩnh Nhi... Mặc dù vậy, chẳng có mối quan hệ nào được công khai trước ánh sáng.

Thời điểm đó, không ít khán giả khẳng định rằng khó có ai giữ được trái tim của anh chàng đào hoa như Trịnh Gia Dĩnh.

Năm 2014, Trịnh Gia Dĩnh đóng cùng Hoa hậu Hong Kong Trần Khải Lâm trong bộ phim Cương Thi. Ít ai ngờ rằng đây là bộ phim khiến cả hai nên duyên.

Sau đó một năm, cả hai công khai chuyện hẹn hò. Thông tin này khiến giới giải trí dậy sóng. Người hâm mộ của Trịnh Gia Dĩnh lên tiếng chê bai Khải Lâm là cô gái thiếu chiều sâu, quá trẻ tuổi nên khó lòng chăm sóc tốt cho thần tượng của họ. Ngược lại, những người yêu mến Khải Lâm thì phàn nàn về tuổi tác của Trịnh Gia Dĩnh.

Anh kết hôn với Hoa hậu Hong Kong Trần Khải Lâm.

Thậm chí còn có tin đồn Trịnh Gia Dĩnh đến với Khải Lâm vì tiền bạc. Bố của Trần Khải Lâm kinh doanh dầu mỏ, tài sản lên đến hàng tỷ HKD. Không chỉ vậy, gia đình cô còn có chuỗi cửa hàng tiện lợi làm ăn rất phát đạt. Cuộc tình của chàng diễn viên và nàng hoa hậu cứ thế gặp khó khăn, thử thách. Mặc những đàm tiếu, cả hai vẫn đến bên nhau và kết hôn năm 2018.

Sống sung túc bên vợ hoa hậu kém 22 tuổi

Sau khi kết hôn, Trịnh Gia Dĩnh chủ yếu ở Hong Kong (Trung Quốc) để chăm sóc gia đình, thay vì sang Đại lục làm việc như nhiều nghệ sĩ khác. Tháng 2/2019, vợ chồng cặp sao chào đón con trai đầu lòng. Sau đó vài năm, cả hai tiếp tục có thêm 2 quý tử. Từ khi có con, bà xã anh cũng giảm bớt khối lượng công việc để chăm lo cho gia đình.

Tổ ấm viên mãn của Trịnh Gia Dĩnh.

Nhiều năm qua, Trịnh Gia Dĩnh ít đóng phim và hoạt động nghệ thuật. Khán giả cho rằng nam tài tử đang hưởng thụ cuộc sống trong nhung lụa với vợ đẹp, con ngoan. Theo HK01, ngôi nhà được tài tử mua vào năm 2016, với tổng diện tích hơn 100m2. Tổ ấm này được bố mẹ Khải Lâm mua cho vợ chồng anh với giá khoảng 300 tỷ đồng.

Ở tuổi 57, nam diễn viên vẫn giữ phong độ nhất là về nhan sắc, diện mạo vẫn rất cuốn hút, trẻ trung. Nhiều khán giả nhận xét dù hơn vợ tới 22 tuổi, song cả hai vẫn rất đẹp đôi. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Trần Khải Lâm cũng khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.