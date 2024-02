Tài tử Chuyện Tình Paris từng tự tử 1 tháng trước hôn lễ và sự thay đổi ngỡ ngàng sau hơn 2 thập kỷ

Nam diễn viên nổi tiếng Park Shin Yang (Chuyện Tình Paris) tạm dừng đóng phim từ năm 2019. Từ đó đến nay, tài tử không còn xuất hiện trên sóng truyền hình, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Vào hôm 31/1, tờ Xports News bất ngờ đưa tin về công việc hiện tại của Park Shin Yang sau khi tạm rời xa ống kính máy quay. Theo đó, nam chính Chuyện Tình Paris hiện đang làm công việc họa sĩ. Tài tử sinh năm 1968 còn vừa tổ chức triển lãm nghệ thuật mang tên The Fourth Wall.

Xports News tiết lộ thêm Park Shin Yang bắt đầu theo học Thạc sĩ ở Khoa Mỹ thuật của trường Đại học Andong từ năm 2021. Suốt 5 năm qua, nam diễn viên tập trung theo đuổi niềm đam mê hội họa. Nhưng trên thực tế, Park Shin Yang bắt đầu vẽ tranh từ năm 2014. Sau 10 năm, tài tử họ Park đã hoàn thành hơn 130 bức tranh, khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Nam diễn viên 6X sẽ tham gia ghi hình cho show You Quiz On The Block trong thời gian tới và có nhiều chia sẻ thú vị về công việc vẽ tranh.

Park Shin Yang hiện làm công việc họa sĩ, vừa tổ chức triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của mình

Nam tài tử sở hữu gia tài hội họa đồ sộ với hơn 130 tác phẩm

Nam diễn viên 6X không đóng phim suốt 5 năm qua

Park Shin Yang bước chân vào làng giải trí xứ kim chi khá muộn, khi đã 28 tuổi. Tài tử chỉ mất 1 năm để vụt sáng thành sao tại quê nhà nhờ vai chính ấn tượng trong tác phẩm The Letter hồi năm 1997. Tới năm 2004, tên tuổi của Park Shin Yang vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc sau thành công vang dội của bộ phim truyền hình kinh điển Chuyện Tình Paris. Sau đó, tài tử tiếp tục để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt phim ăn khách như Cuộc Chiến Kim Tiền, Họa Sĩ Gió...

Nam nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ đóng chính nhiều phim đình đám

Park Shin Yang bất ngờ tuyên bố kết hôn với tiểu thư gia thế khủng Baek Hye Jin vào năm 2002 nhưng chuyện tình của họ bị nhiều khán giả phản đối. Nguyên nhân đến từ việc Baek Hye Jin dính tin đồn có tính cách tồi tệ và từng trải qua 1 đời chồng trước khi thành đôi với tài tử Chuyện Tình Paris. Trước thời điểm hôn lễ khoảng 1 tháng, Park Shin Yang phải nhập viện cấp cứu do dùng quá liều lượng thuốc ngủ. Truyền thông Hàn nhận định nam diễn viên cố tự tử sau khi phải chịu vô vàn áp lực từ phía dư luận. Vượt qua bao sóng gió, Park Shin Yang - Baek Hye Jin vẫn bên nhau hạnh phúc, duy trì cuộc hôn nhân bền vững sau hơn 2 thập kỷ.

Tài tử họ Park hiện sống hạnh phúc bên vợ và con gái

