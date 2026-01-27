Tại sao Trấn Thành chọn Pháo?

Ngay lúc này, Pháo là cái tên hot nhất nhì làng giải trí Việt. Khán giả đổ xô tìm kiếm mọi thông tin về Pháo, sau khi nữ rapper được công bố là diễn viên trong dự án phim Tết của Trấn Thành. Sau đó, Pháo tận dụng sức nóng để phát hành sản phẩm âm nhạc mới “Toido”, hiện có khởi đầu tốt và đang trên đường cạnh tranh thứ hạng cao ở danh sách thịnh hành âm nhạc.

Trên thị trường nhạc Việt, Pháo đã định hình chỗ đứng của rapper nữ hàng đầu ở thế hệ gen Z. Cô tỏa sáng nhiều nhất trong vai trò rapper, đồng thời hoạt động cùng lúc ở vai trò ca sĩ và sản xuất âm nhạc. Nhưng với cuộc chơi điện ảnh, Pháo là con số 0 tròn trĩnh trước khi được Trấn Thành “chọn mặt gửi vàng”. Và việc Trấn Thành chọn Pháo khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Pháo lột xác trong lần đầu đóng phim.

Pháo trước ngày chạm ngõ điện ảnh

Pháo thành cái tên gây khuynh đảo làng giải trí Việt từ sản phẩm Sự nghiệp chướng . Pháo dùng bản nhạc đó để “diss” một người, đúng lúc vụ việc thành một chuỗi lùm xùm gây sốt trên mạng. Lần đầu Pháo ngự trị ở tốp đầu danh sách âm nhạc thịnh hành. Và sau nhiều lần gây sốt từ các bản nhạc kết hợp với nghệ sĩ khác, Pháo đã có sản phẩm độc lập nhanh chóng vượt qua mốc 10 triệu view.

Phần lớn khán giả biết đến cái tên Pháo trong năm 2025, khi Sự nghiệp chướng phát hành, đến dấu mốc nữ rapper tham gia Em xinh “say hi”. Trước đó, Pháo phải trải qua hành trình chật vật hơn 5 năm để tiến từng bước từ một rapper trong giới underground, thành ngôi sao thế hệ mới của rap Việt với sự toàn diện trong âm nhạc và dũng cảm thay đổi ngoại hình vì nhiều tham vọng ở mainstream.

Ngay lúc này, Pháo vẫn là nghệ sĩ Việt hiếm hoi có bản nhạc vươn tầm thế giới đúng nghĩa. Đó là sản phẩm Hai phút hơn (Kai remix), hút tỷ view trên YouTube khi cộng lại tất cả phiên bản phát hành. Trên Spotify, Hai phút hơn sắp chạm mốc 85 triệu lượt nghe. Hai phút hơn vẫn là sản phẩm âm nhạc của người Việt đạt thành tích tốt nhất trên Spotify.

Từ cô gái nhút nhát, mang trong mình nhiều tổn thương vì biến cố cuộc sống, Pháo khẳng định vị trí ở game show King of Rap. Hậu game show, nữ rapper chịu áp lực nặng từ việc bị khán giả so sánh với các đồng nghiệp ở game show Rap Việt, đặc biệt là tlinh. Hai phút hơn đình đám quốc tế là vậy nhưng không giúp Pháo xây chắc vị thế trên đường đua nhạc Việt.

Pháo lại tiếp tục tham gia game show The Heros để đóng thêm một chân trụ cho sự nghiệp âm nhạc. Từ King of Rap đến Sự nghiệp chướng , hai mốc cách nhau chỉ 5 năm, nhưng Pháo góp mặt ở hàng chục sản phẩm âm nhạc, dấn thân vào 3 game show để thật sự thoát khỏi định hình từ khán giả về một rapper underground.

Pháo ở hiện tại và thời điểm tham gia King of Rap.

Bẻ lái

Trước khi Trấn Thành tổ chức họp báo ra mắt phim mới, Văn Mai Hương và LyLy đã được gọi tên trong dàn “cast” Thỏ ơi . Sự xuất hiện của Pháo được giữ kín đến giờ chót. Khi mặt nạ tháo ra, Pháo xuất hiện, đây là bất ngờ lớn nhất mà Trấn Thành mang đến đường đua phim Tết năm nay. Giống Văn Mai Hương, Pháo đang là cái tên hot nhưng cũng chỉ là trang giấy trắng khi đặt lên cán cân điện ảnh Việt.

Trấn Thành và Pháo trực tiếp làm việc cùng nhau từ game show Em xinh “say hi”. Từ đầu game show, Trấn Thành đã giới thiệu Pháo là ngôi sao mới của rap Việt, dám làm và dám dấn thân. Về cuối chương trình, Pháo là một trong những cái tên khiến Trấn Thành nói thẳng, nói thật, như một lời góp ý cho những Em xinh đang bị lu mờ.

Trấn Thành nói Pháo chưa tất tay để đoạt lấy thành tựu ở Em xinh “say hi” bằng mọi giá, khi những thứ rapper làm vẫn chưa chạm đến giới hạn. Pháo đồng ý với chuyện đó, tự dằn vặt bản thân cần nỗ lực hơn.

Con đường sự nghiệp của Pháo không có bất kỳ tín hiệu nào có thể giao thoa với điện ảnh, trước khi cô bắt tay với Trấn Thành. “Hệ sinh thái” của Pháo trong làng giải trí Việt, lâu nay vẫn xoay quanh chủ yếu ở các rapper/nhà sản xuất trong giới rap. Pháo xuất hiện không quá nhiều, tần suất làm MV và đóng MV của giọng ca Hai phút hơn cũng nhỏ giọt.

Pháo là cô gái cá tính. Ngay từ tập ra mắt King of Rap, dù có đôi chút run sợ trên sân khấu nhưng Pháo cất giọng, thần thái biểu diễn là nét cá tính hiếm có. Từ sự cá tính ấy, Pháo ít phát ngôn, nhưng những lời thốt ra đều có tính hài hước và sẵn sàng châm biếm. Từ từ, từng chữ trong Sự nghiệp chướng đã khái quát tính cách “thô nhưng thật” của Pháo.

Tại sao Pháo quyết định bẻ lái 360 độ đóng phim và lý do Trấn Thành dám đặt niềm tin cho diễn viên tay ngang, kinh nghiệm bằng 0, đây sẽ ẩn số được quan tâm bậc nhất ở rạp Việt dịp Tết 2026. Hiển nhiên đây là lựa chọn mạo hiểm cho cả 2. Pháo sẽ mở rộng tầm hoạt động với một dự án thành công, hoặc ảnh hưởng tên tuổi vì lựa chọn mạo hiểm.

Với Trấn Thành là 2 kịch bản sắp hiện ra, là ghi dấu bằng tài nhìn người, mài dũa ngọc thô hoặc chỉ một sai lầm có thể khiến Thỏ ơi thất thế trên đường đua.