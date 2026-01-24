Các hệ thống robot mặt đất, đặc biệt loại Kurier (Courier), “miễn nhiễm” trước tác chiến điện tử (EW) khi được điều khiển bằng liên lạc vệ tinh, binh sĩ vận hành hệ thống robot mặt đất mang biệt danh “Yenot” (Raccoon) thuộc Lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ độc lập số 114 của Tập đoàn quân 51, Quân khu miền Nam Nga, thành phần của Cụm tác chiến Trung tâm, cho biết.

“Chúng tôi dùng ‘Sputnik’ (hệ thống liên lạc vệ tinh), và không có trở ngại nào với nó. Nếu không mưa, nếu bầu trời quang đãng, chúng tôi có thể đi bất cứ đâu”, binh sĩ nói, khi trả lời câu hỏi về phương thức điều khiển robot mặt đất nào thực tiễn hơn để đối phó các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Quân nhân này cũng cho rằng liên lạc vô tuyến vẫn hiệu quả trước tác chiến điện tử của đối phương.

“Kurier tích hợp một bộ tiếp sóng có thể khóa bám, và có thể đi khá xa. Nó dùng tần số điều khiển thấp, rất khó bị gây nhiễu bằng các hệ thống tác chiến điện tử, nên sẽ dễ điều khiển”, ông nói.

Nền tảng Kurier có thể làm nhiều nhiệm vụ

Kurier là nền tảng robot mặt đất đa năng, có khả năng tấn công đối phương và, với mô-đun lắp thêm có con lăn phía trước, có thể rà phá mìn, rải mìn, che giấu hoạt động cơ động của đơn vị bằng màn aerosol, sơ tán người bị thương và vận chuyển nhiều loại hàng hóa.

Lô đầu tiên gồm 50 hệ thống robot đã được bàn giao cho quân đội vào mùa thu năm 2024.

Nga nói đã thành lập binh chủng hệ thống không người lái

Theo đại tá Sergey Ishtuganov, Phó cục trưởng Lực lượng Hệ thống Không người lái, báo cáo hồi tháng 11/2025, “Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Nga đã được thành lập.

Cơ cấu của binh chủng mới này đã được xác định, người đứng đầu Lực lượng Hệ thống Không người lái đã được bổ nhiệm, các đơn vị quản lý quân sự đã được lập ở mọi cấp. Các trung đoàn tác chiến và những đơn vị khác đã được hình thành”.

Binh chủng mới đang được thành lập theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tuyên bố tại cuộc họp tổng kết cuối năm của bộ rằng việc hình thành lực lượng hệ thống không người lái dự kiến hoàn tất trong năm 2026, đồng thời nhấn mạnh cần chuyển từ việc thực hiện các nhiệm vụ đơn lẻ theo nhóm sang các hành động phối hợp toàn diện trong các phân đội và đơn vị quân đội.