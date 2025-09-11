Hệ thống phòng không Patriot Mỹ triển khai tại Qatar.

Lý do của vấn đề này đã được chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov đưa ra ý kiến: Hệ thống Patriot chỉ đơn giản là bị Mỹ vô hiệu hóa.

Patriot đứng ngoài cuộc

"Đặc điểm chính của các hệ thống này là sự tích hợp chặt chẽ với máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS), vệ tinh và các trung tâm chỉ huy cung cấp dữ liệu mục tiêu", Knutov nói với Izvestia.

Vị chuyên gia này cho biết thêm: "Ngoài ra, chúng còn có tính năng tắt máy từ xa để ngăn chặn hỏa lực đồng đội vô tình bắn nhầm".

Tính năng tắt máy này gây ra vấn đề: Theo chuyên gia, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối mua Patriot vì phía Mỹ có thể vô hiệu hóa các hệ thống này bất cứ lúc nào và do đó họ thích S-400 hơn.

Mỹ không bảo vệ Qatar

Ngoài việc sử dụng Patriot, Qatar còn là nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

"Theo thỏa thuận giữa Qatar và Mỹ, người Mỹ tất nhiên phải bảo vệ không phận của Qatar bằng cách khai hỏa vào máy bay Israel. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra", học giả Knutov nói.

Quân đội Mỹ đã biết về các máy bay Israel đang bay đến nhưng không có hành động gì, trên thực tế cho phép chúng tự do hoạt động chống lại phái đoàn Hamas được mời đến Qatar để đàm phán. Mỹ hoàn toàn nhận thức được điều này.

Các nước Ả Rập — và không chỉ riêng họ — nên lưu ý: bất cứ nơi nào hệ thống Patriot của Mỹ được sử dụng, Mỹ có thể vô hiệu hóa chúng bất cứ lúc nào, khiến bầu trời của họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ.

Mỹ luôn đứng về phía Israel

"Đây chắc chắn là một tình huống tai tiếng, bởi Qatar là đồng minh thân cận của Mỹ và đã hứa đầu tư hàng tỷ đô la vào nền kinh tế Mỹ. Người Mỹ đã cảnh báo Qatar về vụ tấn công nhưng là mười phút sau khi nó đã xảy ra", Knutov nói.

GCC ủng hộ Qatar

Tổng thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Jasem Albudaiwi cho biết, GCC đoàn kết với Qatar và sẽ hỗ trợ bất kỳ phản ứng nào sau các cuộc không kích của Israel vào Doha.

"Các quốc gia Hội đồng bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với Nhà nước Qatar và ủng hộ mọi biện pháp mà nước này thực hiện", Tổng thư ký GCC Jasem Albudaiwi cho biết.

Hôm 9 tháng 9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích tại Doha nhằm vào các quan chức cấp cao của phong trào Hamas của Palestine. Các nhân chứng nói rằng một số vụ nổ đã xảy ra ở trung tâm thủ đô Qatar.

Các cường quốc thế giới, bao gồm Vương quốc Anh, Đức và Ấn Độ, đã lên án cuộc không kích của Israel vào các thành viên Hamas ở Doha và kêu gọi kiềm chế.

Cơ quan Hành động Đối ngoại Châu Âu cho biết trong một tuyên bố: "Cuộc không kích này của Israel nhằm vào các nhà lãnh đạo Hamas tại Doha vi phạm luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar, đồng thời có nguy cơ làm leo thang bạo lực hơn nữa trong khu vực".

Thủ tướng Anh Keir Starmer lên án cuộc tấn công của Israel và kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức, thả con tin và tăng cường viện trợ cho Gaza".

Bộ Ngoại giao Ấn Độ lưu ý rằng Ấn Độ quan ngại về cuộc không kích của Israel vào Doha và kêu gọi kiềm chế để đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực không bị đe dọa.

"Hà Lan lên án cuộc không kích của Israel tại Doha. Chủ quyền của các quốc gia phải được tôn trọng. Hơn nữa, động thái này không giúp tiến gần hơn đến lệnh ngừng bắn rất cần thiết ở Dải Gaza", Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan David van Weel phát biểu trên X.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul lưu ý rằng cuộc tấn công của Israel không chỉ vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Qatar, "mà còn gây nguy hiểm cho những nỗ lực của chúng tôi nhằm giải cứu các con tin". Wadeful kêu gọi tất cả các bên nỗ lực hết sức để đạt được lệnh ngừng bắn và giải cứu các con tin.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla phát biểu trên X: "Cuba lên án mạnh mẽ nhất vụ tấn công của Israel vào trụ sở Hamas tại Doha, đây là hành động hành quyết ngoài vòng pháp luật mới của chủ nghĩa phục quốc Do Thái, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Qatar, đồng thời là mối đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và ổn định khu vực".

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil cũng lên án "cuộc tấn công hèn nhát của chính quyền Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar", gọi cuộc không kích là "một hành động khủng bố nhà nước, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thách thức các nguyên tắc chung sống hòa bình giữa các quốc gia".