500 máy bay chiến đấu là chưa đủ cho Không quân Ấn Độ

Ấn Độ đang phàn nàn rằng lực lượng không quân của họ trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng do sự chậm trễ trong việc chuyển giao máy bay chiến đấu Tejas. Nước này cũng được cho là đang cần thêm gần 250 tiêm kích nữa - nhiều hơn lực lượng không quân của phần lớn các quốc gia trên thế giới.

Theo Indian Defense News, vấn đề sẽ trở nên trầm trọng hơn sau khi 2 phi đội MiG-21 cũ được cho nghỉ hưu. Kết quả là, số lượng phi đội sẵn sàng chiến đấu sẽ giảm xuống còn 29, trong khi nhu cầu là 42.

Trước hết cần lưu ý rằng Ấn Độ có hơn 500 máy bay chiến đấu, phần lớn có nguồn gốc từ Pháp và Nga. Chỉ có 37 chiếc là Tejas nội địa, được chế tạo để thay thế MiG-21.

Đây là một phi đội khổng lồ, vượt trội về số lượng nhưng vẫn thua kém đáng kể so với đối thủ lớn nhất trong khu vực là Trung Quốc khi Bắc Kinh có hơn 1.300 máy bay chiến đấu theo nhiều ước tính khác nhau. Lực lượng Ấn Độ cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với Không quân Pakistan, với 400 tiêm kích.

Tất nhiên một vấn đề quan trọng trong đánh giá, ngoài số lượng thì còn phải xét đến khả năng chiến đấu, sự sẵn có của nhân sự và chất lượng của chính máy bay.

Nhưng đối với Ấn Độ, cũng có nhiều điều đáng lo ngại, bởi vì cùng với những chiếc Su-30MKI do Nga sản xuất, nhiều phi cơ không thể cất cánh do các vấn đề bảo dưỡng bởi lệnh trừng phạt gây ra.

Không quân Ấn Độ đang thiếu hụt khá nhiều máy bay chiến đấu.

Nghĩa là ngoài việc thay thế những chiếc MiG-21 đã lỗi thời, Tejas còn được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân nước này. Việc có sẵn máy bay cho phép triển khai các hoạt động tác chiến và chiến đấu toàn diện.

Và vấn đề bắt đầu nảy sinh từ đây, bởi vì sau khi ký hai hợp đồng lớn cho máy bay chiến đấu nội địa, Không quân Ấn Độ vẫn chưa nhận được tiêm kích nào, bất chấp thời hạn triển khai từ năm 2021.

Vấn đề lớn nhất là việc thiếu hụt động cơ F404 từ General Electric của Mỹ. Dự kiến việc giao hàng sẽ bắt đầu trong năm nay, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra, và lô hàng mới sẽ phải đợi đến năm 2028.

Tất nhiên Ấn Độ có chương trình riêng để phát triển một phương án thay thế cho động cơ nước ngoài. Mặc dù vậy có một điểm khác biệt ở đây, bởi vì công trình này đã được tiến hành gần 40 năm mà không mang lại kết quả thực tế nào.

Do vậy, bản kế hoạch đầy tham vọng cho một lực lượng không quân quy mô lớn phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt là sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng linh kiện và các dự án dài hạn, tất nhiên không phải mọi thứ đều tệ như vậy.

Quân đội Ấn Độ đã đặt hàng chiến đấu cơ Dassault Rafale của Pháp, cho cả không quân và hải quân. Hơn nữa, việc nội địa hóa sẽ được triển khai, áp dụng cho cả khung thân máy bay .

Ngoài ra nhà sản xuất động cơ cho những máy bay này - Tập đoàn Safran sẽ hợp tác với ngành công nghiệp Ấn Độ để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Với một đối tác giàu kinh nghiệm, cơ hội thành công của New Delhi sẽ gia tăng rõ rệt.

Đồng thời để đáp ứng nhu cầu hiện tại, một thỏa thuận đã được ký kết để nội địa hóa động cơ F414, vốn được phát triển từ F404 và dự kiến sẽ được trang bị cho máy bay Tejas trong tương lai. Dự kiến đối tác Mỹ sẽ chuyển giao tới 80% công nghệ.

Nhìn chung, đây vẫn chỉ là những dự án cần thời gian để mang lại kết quả. Trong khi đó, Không quân Ấn Độ sẽ phải tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại, khi mà số lượng chưa phải là vấn đề lớn nhất.