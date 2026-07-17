Pháp là quốc gia có nhiều múi giờ nhất thế giới, vượt cả Nga và Mỹ là những nước có diện tích rất lớn, vì sao lại như vậy?

Khi nhận được câu hỏi quốc gia nào có nhiều múi giờ nhất thế giới, nhiều người nghĩ ngay đến Nga hoặc Mỹ vì diện tích lãnh thổ rộng lớn trải dài từ đông sang tây. Tuy nhiên, đáp án chính xác lại là nước Pháp. Quốc gia Tây Âu này hiện có tới 12 múi giờ.

Lãnh thổ chính của Pháp chỉ có một múi giờ

Phần lãnh thổ của Pháp nằm tại châu Âu (France métropolitaine hay Metropolitan France) chỉ sử dụng một múi giờ. Vào mùa đông, nước này dùng giờ Trung Âu (CET, UTC+1). Đến mùa hè, đồng hồ được chỉnh lên một giờ để áp dụng giờ mùa hè Trung Âu (CEST, UTC+2).

Diện tích nước Pháp tại châu Âu không đủ rộng để trải qua nhiều múi giờ như Nga hay Canada. Vì vậy, nếu chỉ xét phần lãnh thổ này, Pháp hoàn toàn không phải quốc gia có nhiều múi giờ.

Theo cách tính phổ biến hiện nay, nước Pháp có 12 múi giờ trên toàn bộ lãnh thổ chính thức. (Ảnh: Pinterest)

Bí mật nằm ở các vùng lãnh thổ hải ngoại

Điểm khác biệt của Pháp là nước này vẫn quản lý nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại nằm rải rác trên khắp thế giới.

Trong số các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp, nổi bật có Guadeloupe và Martinique ở biển Caribe; Guiana thuộc Pháp nằm tại bờ đông bắc Nam Mỹ; Saint-Pierre và Miquelon ngoài khơi Canada; Mayotte và Réunion ở Ấn Độ Dương; cùng New Caledonia, Wallis và Futuna và Polynesia thuộc Pháp ở Thái Bình Dương.

Các vùng lãnh thổ này nằm rải rác trên nhiều châu lục và đại dương, khiến Pháp trở thành quốc gia có phạm vi múi giờ rộng nhất thế giới.

Vì sao Pháp vẫn sở hữu các vùng lãnh thổ ở xa?

Phần lớn các vùng lãnh thổ hải ngoại là di sản từ thời kỳ đế quốc thuộc địa của Pháp, kéo dài từ thế kỷ XVII đến XX.

Sau khi làn sóng phi thực dân hóa diễn ra, nhiều thuộc địa giành độc lập, nhưng một số khu vực lựa chọn tiếp tục là lãnh thổ của Cộng hòa Pháp thông qua các cuộc trưng cầu dân ý hoặc các thỏa thuận chính trị.

Ngày nay, cư dân tại nhiều vùng hải ngoại vẫn là công dân Pháp, sử dụng đồng euro (ở một số nơi), được hưởng các quyền lợi theo pháp luật Pháp và tham gia bầu cử trong nhiều cuộc bầu cử quốc gia.

Những quốc gia có nhiều múi giờ khác

Theo cách tính phổ biến hiện nay, nước Pháp có 12 múi giờ trên toàn bộ lãnh thổ chính thức. Xếp sau đó là:

- Nga có 11 múi giờ.

- Mỹ có 11 múi giờ nếu tính cả các vùng lãnh thổ như Samoa thuộc Mỹ và đảo nhỏ xa bờ.

- Canada có 6 múi giờ chính.

- Australia có 3 múi giờ chính.

Những khó khăn khi có nhiều múi giờ

Sự khác biệt về thời gian khiến việc điều hành hành chính, liên lạc và tổ chức các hoạt động quốc gia trở nên phức tạp hơn.

Các cơ quan trung ương của Pháp phải tính đến chênh lệch thời gian nhiều giờ khi làm việc với chính quyền địa phương ở các vùng hải ngoại. Các hãng hàng không, dịch vụ bưu chính, quân đội và hệ thống thông tin cũng phải điều chỉnh lịch trình phù hợp với từng múi giờ.

Tuy nhiên, nhờ công nghệ thông tin hiện đại và hệ thống quản lý thống nhất, những khác biệt này được xử lý khá hiệu quả.

Nhiều người vẫn cho rằng quốc gia có diện tích càng lớn thì càng có nhiều múi giờ. Điều này đúng với phần lớn trường hợp, nhưng Pháp là ngoại lệ đặc biệt.

Nhờ mạng lưới lãnh thổ hải ngoại phân bố trên nhiều châu lục và đại dương, Pháp trở thành quốc gia có nhiều múi giờ nhất thế giới. Đây là một dấu ấn độc đáo phản ánh lịch sử hàng trăm năm mở rộng lãnh thổ của nước Pháp và vị thế đặc biệt của quốc gia này trên bản đồ thế giới.