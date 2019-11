Tại sao nhiều người Châu Âu thời Trung cổ lại ngủ trong những chiếc giường hộp?

Trong phần lớn lịch sử nhân loại, sự riêng tư trong khi đi ngủ là một khái niệm khá xa lạ với nhiều. Nhiều gia đình nghèo khổ sống trong những ngôi nhà nhỏ và chỉ có một hoặc hai phòng. Trong đó phòng ngủ và phòng khách có thể sẽ phải chia sẻ không gian.

Nhưng ngay cả những ngôi nhà hay cung điện rộng lớn, không có gì lạ khi những người hầu cũng ngủ chung với phòng của chủ nhân.

Thời vua Henry V của Vương quốc Anh còn trị vì, hầu hết quản gia trong nhà đều ngủ chung phòng với ông. Nếu muốn có tính riêng tư, người ta thường sử dụng rèm để che giường ngủ. Nhưng nếu muốn sự riêng tư thực sự, bạn sẽ phải ngủ trong trên một chiếc giường đặc biệt nằm trong hộp.

Trong nhiều ngôi nhà nông thôn ở Scotland, Pháp và một số nơi ở Hà Lan, V.Q Anh, nhiều người thường ngủ trong những chiếc giường hộp. Về cơ bản nó là một chiếc tủ gỗ lớn và bên trong có một chiếc giường đủ để cho 1-2 người nằm cùng lúc. Thoạt nhìn bên ngoài, giường hộp có hình dáng như một chiếc tủ gỗ lớn.

Một số giường có cấu tạo như một món đồ nội thất nhưng có một số giường hộp được đặc trong các hốc và cấu trúc của ngôi nhà. Nhưng tất nhiên không phải chiếc giường hộp nào cũng chỉ là những cánh cửa thô kệch bên ngoài. Một số người đã biến tấu bên ngoài cửa là những tấm rèm trang trí rất đẹp mắt.

Rèm trang trí bên ngoài giường giúp không gian ngủ trở nên riêng tư và đẹp mắt hơn

Một chiếc giưởng hộp với rèm trang trí khá đẹp mắt

Ngoài việc giữ được tính riêng tư, không gian kín và nhỏ trong chiếc giường hộp này còn giúp giữ ấm cho người ngủ trong mùa đông. Bên cạnh đó, giường cũng tạo thành một khối bảo vệ người ngủ nếu có bất chắc xảy ra ví dụ như có kẻ đột nhập hoặc các con vật lạ lẻn vào nhà.



Đã từng có nhiều câu chuyện truyền miệng về việc những người nông dân để con cái họ trong giường hộp để yên tâm đi làm ruộng.

Theo cuốn bách khoa Encyclopedia of Cottage, Farmhouse and Villa Architecture and Furniture xuất bản vào năm 1833, những chiếc giường hộp có một kệ và đôi khi là hai cái, cố định ở bên dưới đáy giường, đôi khi có thể ở trên đỉnh giường. Những chiếc kệ này có nhiệm vụ như một tủ quần áo nhỏ gọn.

Ở một số nơi, cửa giường được làm cố định bằng bu lông hoặc có khóa, nhờ đó người ngủ bên trong có thể dễ dàng bảo vệ tài sản cá nhân hoặc tránh người lạ đột nhập vào giường và đánh cắp tài sản vào ban ngày.

Giường hộp thời trung cổ không chỉ là nơi để ngủ và nghỉ ngơi mà còn là một món đồ nội thất thời thượng. Thậm chí ở những ngôi nhà rộng lớn và có nhiều phòng ngủ, người ta cũng sử dụng loại giường hộp này.

Nhiều thợ làm tủ sống vào thế kỷ 18 từng thiết kế những chiếc giường hộp bí mật, ngụy trang thành tủ quần áo hoặc tủ trượt hoặc ẩn đằng sau dãy kệ sách và ngăn kéo.

Sang thế kỷ 19, giường hộp đã dần mai một và không còn được ưa chuộng nữa vì vấn đề vệ sinh và mùi hôi do ẩm thấp. Tuy nhiên một số nơi ở Scotland vẫn duy trì thói quen ngủ trên giường hộp cho tới những năm 1900.