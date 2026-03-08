Tại sao người Thái Lan thích ăn thịt sống?

Với du khách quốc tế, thưởng thức ẩm thực Thái Lan luôn là hành trình đầy bất ngờ, nơi vị giác được dẫn dắt qua những cung bậc từ cay nồng, chua dịu đến ngọt thanh. Tuy nhiên, có một mảng màu đặc biệt trong bức tranh ấy khiến không ít du khách quốc tế phải ngỡ ngàng, thậm chí e dè, đó là văn hóa ăn thịt sống.

Nguyên nhân người Thái Lan thích ăn thịt sống

Từ những đĩa tép nhảy "Goong Ten" (tép nhảy) tanh tách trong miệng đến món "Larb Luat" (gỏi thịt băm tưới huyết tươi) đỏ tươi, việc tiêu thụ thực phẩm tươi sống không chỉ là một thói quen ăn uống mà còn là một phần di sản văn hóa lâu đời tại Thái Lan.

Để hiểu rõ tại sao người Thái, đặc biệt là người vùng Đông Bắc (Isan) và miền Bắc, lại say mê những món ăn đầy thử thách này, cần nhìn nhận qua lăng kính địa lý, lịch sử và cả triết lý về sự tươi ngon.

Nhiều thực khách không dám thưởng thức món Larb Luat tại Thái Lan. (Ảnh: Eating Thai Food)

Tôn trọng độ tươi của nguyên liệu

Lý do đầu tiên và quan trọng nhất chính là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho độ tươi nguyên thủy của nguyên liệu. Trong quan niệm ẩm thực của nhiều địa phương tại Thái Lan, đỉnh cao của hương vị không nằm ở kỹ năng chế biến cầu kỳ mà nằm ở thời điểm nguyên liệu vừa được đánh bắt hoặc giết mổ.

Dân Thái Lan tin rằng khi thịt hoặc hải sản còn ở trạng thái sống, chúng giữ được độ ngọt tự nhiên, cấu trúc mọng nước và một loại "năng lượng" mà quá trình nấu nướng qua lửa sẽ làm mất đi. Người Thái yêu thích vị ngọt của thịt bò tươi vừa mới xẻ hay vị béo ngậy của gan sống. Họ coi đây một trải nghiệm vị giác chân thực nhất, giúp người ăn kết nối trực tiếp với nguồn cội của thực phẩm.

Món Goong Ten được nhiều người yêu thích vì hương vị tươi ngon, tẩm ướt gia vị đậm đà. (Ảnh: Asia King Travel)

Kết hợp với thảo mộc và gia vị bản địa

Tiếp nối lý do về hương vị chính là sự kết hợp tài tình với các loại gia vị bản địa, giúp "chế ngự" mùi tanh và kích thích vị giác. Ăn thịt sống ở Thái Lan hiếm khi là ăn một miếng thịt đơn độc. Đó là sự kết hợp của các loại thảo mộc như sả, lá chanh, húng quế và đặc biệt là thính gạo rang thơm lừng.

Sự hiện diện của ớt bột siêu cay và nước mắm nồng nàn không chỉ đóng vai trò làm dậy mùi mà còn được xem như một phương pháp "làm chín" về mặt hóa học hoặc giúp sát khuẩn tự nhiên theo kinh nghiệm dân gian. Chính sự bùng nổ của vị cay và chua đã trung hòa độ ngậy của thịt sống, biến mỗi miếng ăn thành một trải nghiệm sảng khoái, giúp xua tan cái nóng bức đặc trưng của vùng nhiệt đới.

Món gỏi thịt sống được tẩm ướp thơm ngon, thêm chanh để khử khuẩn trước lúc thưởng thức. (Ảnh: Food52)

Truyền thống lịch sử

Lý do thứ ba nằm sâu trong nếp sống nông nghiệp và truyền thống lịch sử của người dân Thái Lan. Trong quá khứ, khi điều kiện kinh tế còn khó khăn và phương thức bảo quản thực phẩm chưa phát triển, việc tận dụng nguồn protein từ thiên nhiên như cá sông, tép đồng hay gia súc trong làng là điều thiết yếu.

Sau những buổi đi săn hoặc mổ thịt chung của cả cộng đồng, những phần thịt ngon nhất thường được thưởng thức ngay tại chỗ để đảm bảo không bị hư hỏng dưới cái nắng gay gắt. Thói quen này dần hình thành nên một nét văn hóa cộng đồng, nơi mọi người quây quân bên mâm cơm chung, cùng chia sẻ những đĩa thịt sống như một biểu tượng của sự gắn kết và lòng hiếu khách.

Ăn thịt tươi là cách thưởng thức lâu đời nhất ở Thái Lan. (Ảnh: AdobeStock)

Giá trị dinh dưỡng

Một khía cạnh thú vị khác lý giải cho sở thích này chính là niềm tin vào giá trị dinh dưỡng và sức mạnh sinh lý mà thịt sống mang lại. Nhiều nam giới tại Thái Lan tin rằng tiêu thụ thịt bò tươi hoặc các món có chứa huyết sống giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường sức bền và sự dẻo dai cho cơ thể.

Theo quan niệm dân gian Thái Lan, việc ăn sống giúp giữ trọn vẹn các vitamin và enzyme vốn dễ bị phá hủy bởi nhiệt độ. Dù đứng dưới góc độ y học hiện đại, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro về ký sinh trùng, nhưng trong tâm thức của nhiều thế hệ, đây vẫn là một loại "thuốc bổ" tự nhiên giúp họ có thêm năng lượng để làm việc đồng áng cực nhọc.

Nhiều người Thái Lan yêu thích thưởng thức cả huyết khi dùng bữa. (Ảnh: Mắc Ơi)

Gìn giữ văn hóa

Lý do cuối cùng gắn liền với sự kiêu hãnh về bản sắc và sự phong phú của ẩm thực vùng miền. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi các món ăn nhanh dần chiếm ưu thế, người Thái vẫn gìn giữ các món sống như một cách để khẳng định cái tôi văn hóa độc đáo của mình.

Những món như "Koi Soi" (gỏi thịt sống) hay "Sok Lek" (thịt tươi thía lát) không chỉ đơn thuần là thức ăn, mà còn là câu chuyện về sự thích nghi của con người với môi trường sống. Việc thưởng thức thịt sống đòi hỏi một sự can đảm và một khẩu vị tinh tế, điều mà người Thái luôn tự hào khi giới thiệu với bạn bè quốc tế như một phần "linh hồn" của vùng đất Isan đầy nắng gió.