Từng là lựa chọn quen thuộc khi thi công mặt bếp, đá hoa cương giờ đây phải cạnh tranh với những vật liệu mới có nhiều ưu điểm về thẩm mỹ và công năng.

Trong nhiều năm, đá hoa cương gần như là lựa chọn mặc định của không ít gia đình khi thi công mặt bếp nhờ độ cứng cao, khả năng chịu nhiệt tốt và giá thành đa dạng. Tuy nhiên, khi nhu cầu về một căn bếp đẹp, tiện nghi và dễ chăm sóc được chú trọng hơn, nhiều gia chủ cũng bắt đầu tìm hiểu những vật liệu mới có thể khắc phục một số hạn chế của đá hoa cương truyền thống.

Vì sao một số gia đình không còn ưu tiên đá hoa cương cho mặt bếp?

Không phải ngẫu nhiên mà đá hoa cương từng được ưa chuộng trong nhiều năm. Xét về độ bền và khả năng đáp ứng nhu cầu nấu nướng hằng ngày, đây vẫn là một vật liệu tốt. Tuy nhiên, đặt trong xu hướng thiết kế nội thất hiện đại, đá hoa cương cũng có một số điểm khiến các gia đình phải cân nhắc.

1. Hạn chế về tính thẩm mỹ

Những mẫu đá hoa cương quen thuộc trên thị trường thường có họa tiết dạng hạt, đường vân tự nhiên và phổ biến với các gam màu đen, xám hoặc nâu. Trong khi đó, nhiều gia đình hiện nay lại yêu thích những căn bếp sáng màu, thiết kế tối giản, sử dụng các gam trắng, kem hoặc be để tạo cảm giác rộng rãi và sạch sẽ. Đá hoa cương tự nhiên cũng có những mẫu đáp ứng được yêu cầu này, song việc tìm kiếm màu sắc và đường vân phù hợp với tổng thể nội thất đôi khi mất nhiều công sức.

2. Cần quan tâm đến việc chống thấm và bảo dưỡng

Mặt bếp là khu vực thường xuyên tiếp xúc với nước, dầu mỡ, nước sốt và các loại gia vị. Trong khi đó, tùy từng chủng loại, đá hoa cương có độ hút nước khác nhau và có thể cần được xử lý chống thấm định kỳ. Nếu chất lỏng lưu lại quá lâu trên bề mặt đá có khả năng hút nước, các vết ố có thể xuất hiện và khó làm sạch. Đây cũng là lý do những gia đình bận rộn có xu hướng quan tâm đến các vật liệu ít thấm nước, dễ vệ sinh và không đòi hỏi nhiều công sức bảo dưỡng.

3. Khó đảm bảo sự đồng nhất khi thi công

Là vật liệu được khai thác từ tự nhiên, mỗi tấm đá hoa cương đều có màu sắc và đường vân riêng biệt. Đây là nét đẹp đặc trưng của đá tự nhiên nhưng đôi khi cũng gây khó khăn nếu gia chủ muốn sử dụng cùng một loại đá cho mặt bếp, bàn đảo và tường bếp. Với những căn bếp đề cao sự đồng bộ, các vật liệu có màu sắc và họa tiết được kiểm soát ngay từ quá trình sản xuất sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn.

2 vật liệu thay thế đang được nhiều gia đình quan tâm

Thay vì chỉ tìm kiếm một loại đá có độ cứng cao và sử dụng được lâu năm, nhiều gia chủ hiện nay còn đặt ra những yêu cầu như dễ lau chùi, ít thấm nước, màu sắc đẹp và phù hợp với phong cách nội thất. Trong số các lựa chọn trên thị trường, đá thạch anh nhân tạo và đá nung kết là hai vật liệu đáng chú ý.

1. Đá thạch anh nhân tạo

Nếu yêu thích những căn bếp sáng màu, thanh lịch với mặt đá trắng hoặc các đường vân mây nhẹ nhàng, đá thạch anh nhân tạo là lựa chọn đáng cân nhắc. Vật liệu này được sản xuất từ cốt liệu thạch anh kết hợp với chất kết dính và các thành phần tạo màu. Nhờ đó, nhà sản xuất có thể tạo ra nhiều mẫu mã, màu sắc và họa tiết khác nhau, giúp gia chủ dễ dàng phối hợp với tủ bếp, sàn nhà cũng như các món đồ nội thất.

Một ưu điểm khác của đá thạch anh nhân tạo là độ hút nước thấp, dễ vệ sinh và thông thường không cần xử lý chống thấm định kỳ. Với những gia đình nấu ăn mỗi ngày, đây là lợi thế thiết thực giúp giảm bớt công sức dọn dẹp.

Tuy nhiên, đá thạch anh nhân tạo có chứa chất kết dính nên khả năng chịu nhiệt trực tiếp có giới hạn. Trong quá trình sử dụng, mọi người vẫn nên trang bị miếng lót cách nhiệt, tránh đặt nồi hoặc chảo vừa đun nấu lên mặt đá.

2. Đá nung kết

Một lựa chọn khác dành cho những gia đình muốn đầu tư vào căn bếp hiện đại là đá nung kết. Vật liệu này được sản xuất từ các nguyên liệu khoáng, trải qua quá trình ép và nung ở nhiệt độ cao để tạo thành bề mặt có độ đặc chắc lớn. Điểm nổi bật của đá nung kết là khả năng chịu nhiệt tốt, độ hút nước thấp, chống bám bẩn và chống trầy xước tương đối tốt. Những đặc tính này khá phù hợp với môi trường bếp, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động sơ chế, nấu nướng và vệ sinh. Không chỉ đáp ứng yêu cầu về công năng, đá nung kết còn có nhiều mẫu mã mô phỏng đá tự nhiên, bê tông hoặc các bề mặt đơn sắc. Các sản phẩm khổ lớn giúp hạn chế đường nối, tạo cảm giác liền mạch khi sử dụng cho mặt bếp, bàn đảo hay tường bếp. Dù vậy, chi phí của nhiều dòng đá nung kết vẫn tương đối cao. Quá trình gia công và lắp đặt cũng đòi hỏi đội ngũ có kinh nghiệm để hạn chế nguy cơ nứt, vỡ hoặc sứt mẻ tại các cạnh đá.

Những gia đình đang sử dụng mặt bếp đá hoa cương có cần thay mới không?

Sự xuất hiện của các vật liệu mới không đồng nghĩa với việc đá hoa cương đã lỗi thời hay không còn đáng sử dụng. Trên thực tế, độ bền, khả năng chịu nhiệt và vẻ đẹp tự nhiên vẫn là những ưu điểm khó phủ nhận của loại đá này. Nếu mặt bếp hiện tại vẫn chắc chắn, không xuất hiện các vết nứt hoặc xuống cấp nghiêm trọng, gia đình hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng mà không cần tốn tiền thay mới. Việc lau sạch dầu mỡ sau khi nấu ăn, hạn chế để chất lỏng đọng lâu trên bề mặt và kiểm tra khả năng chống thấm định kỳ sẽ giúp duy trì độ bền đẹp của đá.

Còn với những gia đình đang chuẩn bị xây nhà hoặc cải tạo căn bếp, có thể cân nhắc lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế. Nếu ưu tiên độ bền, khả năng chịu nhiệt và ngân sách hợp lý, đá hoa cương vẫn rất đáng mua. Nếu đề cao màu sắc, sự đồng bộ và khả năng vệ sinh, đá thạch anh nhân tạo là một phương án phù hợp. Trong khi đó, đá nung kết đáng cân nhắc với những gia đình có ngân sách rộng rãi hơn, muốn kết hợp tính thẩm mỹ với khả năng chịu nhiệt tốt.

Suy cho cùng, mặt bếp là nơi được sử dụng gần như mỗi ngày và có thể gắn bó với gia đình suốt hàng chục năm. Một vật liệu đáng đầu tư không nhất thiết phải là loại mới nhất hay đắt tiền nhất, mà phải giúp người sử dụng cảm thấy thuận tiện trong quá trình nấu nướng, dễ dàng chăm sóc và không phát sinh những khoản chi phí sửa chữa không đáng có.