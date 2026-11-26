Vụ việc xảy ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến hàng xóm của nạn nhân sợ hãi đến ám ảnh.

Mới đây, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một nam thanh niên Myanmar tại Samut Sakhon vì liên quan đến vụ sát hại bạn gái. Thi thể nạn nhân bị phân mảnh, được tìm thấy trong một chiếc bao tải gần hẻm Lat Phrao 109, thuộc quận Bang Kapi, Bangkok vào Chủ nhật, ngày 22 tháng 11 vừa qua.

Các mảnh thi thể của phụ nữ được phát hiện, bạn trai là nghi phạm chính

Thông tin trên tờ Thaiger cho biết, người dân sống tại hẻm Lat Phrao 109 phát hiện thi thể của một phụ nữ (chưa xác định danh tính) bên dưới một tấm nệm cũ vào khoảng 8 giờ tối Chủ nhật, sau khi ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc.

Vị trí các mảnh thi thể của nạn nhân được phát hiện.

Các nhà điều tra phát hiện thi thể đã bị chia thành 4 phần: Phần thân dưới, phần thân trên (tính đến ngực), hai cánh tay và phần đầu. Các phần thi thể này nằm rải rác khắp khu đất thay vì được đặt cùng trong một chiếc bao.

Cảnh sát cũng phát hiện một vết thương ở phía bên trái khuôn mặt của người phụ nữ. Theo thông tin, bàn tay phải và một số cơ quan nội tạng của nạn nhân đã bị mất.

Tất cả phần thi thể được tìm thấy đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát để tiến hành giám định pháp y chi tiết và khám nghiệm tử thi, nhằm xác định danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân tử vong.

Cuộc điều tra đã chuyển hướng sau khi một nhân chứng tại địa phương cho biết ông đã nhìn thấy một người đàn ông khả nghi mang theo một chiếc bao tải đi qua con hẻm vào ngày 19 tháng 11.

Nghi phạm chính là bạn trai của nạn nhân và đã bị bắt giữ.

Các sĩ quan từ đồn cảnh sát Lat Phrao đã có mặt để điều tra. Theo ước tính ban đầu, nạn nhân đã tử vong từ 5 đến 7 ngày trước đó.

Cảnh sát sau đó xác định nạn nhân là một công dân Myanmar, chỉ được biết đến với tên gọi Pyo. Cô làm việc tại một xưởng sản xuất bánh mì ở hẻm Lat Phrao 140 và sống cùng bạn trai tại một phòng trọ trong hẻm Lat Phrao 109, cách nơi phát hiện thi thể khoảng 20 mét.

Camera an ninh ghi lại cảnh tượng ám ảnh

Qua kiểm tra hình ảnh từ camera an ninh tại nơi ở, cảnh sát xác định bạn trai của nạn nhân, Banyar Soe Hlaing (21 tuổi), là nghi phạm chính trong vụ án.

Hình ảnh nghi phạm đưa thứ đáng ngờ ra khỏi phòng trọ.

Hình ảnh từ camera an ninh (CCTV) vào đêm 18 tháng 11 cho thấy nghi phạm đã thực hiện 3 chuyến đi từ tòa nhà đến khu đất trống trong khoảng 32 phút, bắt đầu từ lúc 22 giờ 14 phút. Đối tượng bị ghi lại cảnh đang đi dọc hành lang, mang theo một bao tải lớn, các túi xách và một chiếc giỏ nhựa được cho là chứa các phần thi thể của nạn nhân.

Theo thông tin, Banyar Soe Hlaing đã rời khỏi tòa nhà vào khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 11, chỉ vài giờ trước khi các phần thi thể được phát hiện.

Các sĩ quan cảnh sát đã bắt giữ đối tượng tại một căn nhà thuê ở quận Krathum Baen trong đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng 11. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã thú nhận hành vi trong quá trình thẩm vấn ban đầu.

Lệnh bắt giữ liệt kê các cáo buộc bao gồm hành vi giết người có tính toán trước, cùng hành vi che giấu, di chuyển hoặc hủy hoại thi thể nhằm che đậy nguyên nhân tử vong. Cảnh sát dự định tiếp tục thẩm vấn nghi phạm tại đồn cảnh sát Lat Phrao trong khi thu thập thêm bằng chứng.

Theo cảnh sát, nghi phạm người Myanmar khai rằng vào sáng ngày 17 tháng 11, sau khi đi làm về, anh ta đã nảy sinh mâu thuẫn với bạn gái do ghen tuông. Đối tượng khai với cảnh sát rằng mình đã bóp cổ nạn nhân cho đến khi cô bất tỉnh, sau đó phân xác nạn nhân để che giấu vụ giết người trước khi bỏ trốn đến Samut Sakhon.

Tờ Thai Examiner đưa tin hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 11, rằng cảnh sát đã phát hiện nhiều vết máu, tập trung chủ yếu quanh khu vực phòng tắm, bên trong một căn phòng ở tầng ba của tòa chung cư năm tầng.

Gia Linh (Theo The Thaiger)