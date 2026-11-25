Không chỉ thay đổi diện mạo căn bếp, việc chuyển sang những thiết bị nấu nướng mới còn xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt của các gia đình hiện nay.

Suốt nhiều năm, bếp gas gần như là lựa chọn mặc định khi sắm sửa đồ dùng nhà bếp. Từ những căn bếp nhỏ chỉ phục vụ hai vợ chồng đến những gia đình đông thành viên, chiếc bếp gas vẫn luôn có chỗ đứng nhờ dễ sử dụng, điều chỉnh lửa linh hoạt và không kén nồi chảo. Tuy nhiên, khi sửa sang nhà cửa hoặc chuyển về nhà mới, không ít gia đình lại quyết định thay đổi cả thiết bị nấu nướng. Điều đáng nói là ngay cả những người đã quen dùng bếp gas hàng chục năm cũng bắt đầu cân nhắc lựa chọn khác.

Tại sao nhiều gia đình không còn ưu tiên sử dụng bếp gas?

1. Phải thường xuyên để tâm đến vấn đề an toàn

Sử dụng bếp gas đồng nghĩa với việc gia đình phải chú ý đến tình trạng bình gas, van khóa, dây dẫn và các điểm kết nối. Sau khi nấu nướng, người dùng cũng cần hình thành thói quen khóa van bình gas. Với những gia đình có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc thường xuyên vắng nhà, đây là một trong những lý do khiến họ cân nhắc chuyển sang thiết bị nấu nướng không sử dụng nhiên liệu gas.

2. Vệ sinh bếp mất nhiều công sức

Kiềng bếp, mâm chia lửa và các khe nhỏ trên bếp gas là những vị trí dễ tích tụ dầu mỡ, thức ăn thừa. Muốn vệ sinh kỹ, đôi khi bạn phải tháo rời từng bộ phận. Trong khi đó, xu hướng thiết kế nhà bếp hiện nay hướng đến những bề mặt phẳng, ít chi tiết, thuận tiện cho việc lau dọn sau mỗi bữa ăn.

3. Không gian nấu nướng dễ nóng bức

Bếp gas sử dụng ngọn lửa trực tiếp để làm nóng nồi chảo. Một phần nhiệt lượng tỏa ra môi trường xung quanh thay vì truyền vào dụng cụ nấu. Điều này khá dễ nhận thấy khi đứng bếp vào mùa hè hoặc phải nấu nhiều món liên tục. Ngoài ra, quá trình đốt gas còn tạo ra các sản phẩm cháy như nitrogen dioxide và carbon monoxide, đặc biệt đáng lưu ý nếu căn bếp thiếu thông gió.

4. Bình gas chiếm thêm diện tích

Ngoài vị trí đặt bếp, gia đình còn phải dành một khoảng không gian riêng để bố trí bình gas sao cho thuận tiện kiểm tra, thay thế và đảm bảo thông thoáng. Đối với những căn bếp có diện tích khiêm tốn, việc loại bỏ bình gas cũng giúp gia đình có thêm không gian để bố trí ngăn kéo, giá đựng nồi chảo hoặc các vật dụng nhà bếp khác.

2 loại bếp đang được nhiều gia đình lựa chọn thay thế

1. Bếp từ

Trong số các thiết bị nấu nướng thay thế bếp gas, bếp từ là lựa chọn đáng cân nhắc đối với những gia đình thường xuyên nấu ăn tại nhà. Thay vì sử dụng ngọn lửa, bếp từ hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ, làm nóng trực tiếp đáy nồi tương thích. Nhờ đó, nhiệt lượng ít thất thoát ra môi trường xung quanh hơn, thời gian đun nấu cũng có thể được rút ngắn đáng kể.

Một điểm cộng khác là mặt bếp bằng kính tương đối dễ vệ sinh. Sau khi nấu và mặt bếp đã nguội, người dùng có thể lau sạch phần lớn vết dầu mỡ, nước bắn ra ngoài mà không phải tháo lắp nhiều bộ phận. Các dòng bếp từ hiện nay cũng thường được trang bị những tính năng như hẹn giờ, khóa trẻ em, cảnh báo nhiệt dư, tự ngắt trong một số tình huống bất thường. Đây là những tiện ích khá thiết thực đối với sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, trước khi chuyển sang bếp từ, gia đình nên kiểm tra lại bộ nồi chảo đang sử dụng. Không phải loại nồi nào cũng tương thích với thiết bị này. Bạn có thể dùng một viên nam châm để kiểm tra sơ bộ, nếu nam châm hút vào đáy nồi thì nồi thường có khả năng sử dụng được trên bếp từ.

2. Bếp điện hồng ngoại

Với những người đã đầu tư nhiều nồi chảo hoặc vẫn thích sử dụng nồi đất, nồi thủy tinh chịu nhiệt để chế biến món ăn, bếp hồng ngoại là một lựa chọn khác đáng cân nhắc. Loại bếp này sử dụng bộ phận gia nhiệt để làm nóng vùng nấu, sau đó truyền nhiệt đến đáy nồi. Ưu điểm là ít kén chất liệu nồi hơn bếp từ, miễn dụng cụ nấu có khả năng chịu nhiệt và phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bếp hồng ngoại cũng có thiết kế mặt kính phẳng, không cần bố trí bình gas và tương đối thuận tiện khi vệ sinh. Điểm cần lưu ý là mặt bếp có thể duy trì nhiệt độ cao khá lâu sau khi tắt. Gia đình có trẻ nhỏ cần đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Xét về hiệu suất truyền nhiệt, bếp hồng ngoại nhìn chung cũng không có lợi thế bằng bếp từ.

Ngoài hai lựa chọn trên, những gia đình có nhu cầu nấu nướng đa dạng có thể tham khảo các dòng bếp kết hợp một vùng nấu từ và một vùng nấu hồng ngoại. Cách bố trí này giúp tận dụng được bộ nồi chảo sẵn có mà vẫn hưởng những tiện ích của bếp từ. Dù lựa chọn loại bếp điện nào, mọi người cũng nên kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống điện trong nhà, bố trí đường dây và thiết bị bảo vệ phù hợp với công suất bếp, thay vì tùy tiện sử dụng ổ cắm kéo dài.

Nếu vẫn thích sử dụng bếp gas, gia đình nên lưu ý những gì?

Không nhất thiết phải thay bếp chỉ vì xu hướng chung đang thay đổi. Bếp gas vẫn có những ưu điểm riêng như không phụ thuộc vào nguồn điện, dễ quan sát và điều chỉnh ngọn lửa, phù hợp với nhiều phương pháp chế biến món ăn. Nếu vẫn muốn gắn bó với loại bếp truyền thống này, gia đình nên chú ý một số vấn đề sau:

- Đặt bình gas thẳng đứng ở vị trí thông thoáng, tránh nguồn nhiệt, không bố trí trong khoang tủ kín hoàn toàn.

- Lựa chọn bình gas, van điều áp và dây dẫn từ những đơn vị cung cấp uy tín. Kiểm tra định kỳ và thay thế linh kiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Khóa van bình gas sau khi sử dụng, đặc biệt trước khi đi ngủ hoặc rời nhà trong thời gian dài.

- Duy trì sự thông thoáng cho căn bếp, ưu tiên sử dụng máy hút mùi có đường thoát khí ra ngoài khi nấu nướng.

- Không rời khỏi khu vực bếp khi đang đun nấu, kể cả khi chỉ đun một ấm nước.

- Khi phát hiện mùi gas bất thường, tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện hoặc sử dụng nguồn lửa. Khóa van bình gas nếu có thể thực hiện an toàn, mở cửa thông gió bằng tay, rời khỏi khu vực nguy hiểm và liên hệ đơn vị cung cấp gas từ bên ngoài.

Suy cho cùng, một căn bếp tiện nghi không nhất thiết phải sử dụng những thiết bị mới nhất. Nếu chiếc bếp gas hiện tại vẫn hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu nấu nướng và được sử dụng đúng cách, gia đình hoàn toàn có thể tiếp tục dùng mà không cần tốn thêm một khoản tiền để thay mới.