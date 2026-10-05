Kệ tivi đang được làm gọn đi, nhưng không có nghĩa phòng khách thiếu chỗ chứa đồ.

Có một thời, nhắc đến thiết kế phòng khách là nhiều gia đình nghĩ ngay tới một hệ kệ tivi thật lớn. Tivi nằm chính giữa, phía dưới là tủ dài, hai bên thêm tủ đứng, phía trên tiếp tục có những khoang kín hoặc kệ trang trí. Làm một lần gần như phủ kín cả bức tường, vừa có chỗ đặt tivi, vừa tận dụng được rất nhiều không gian để cất đồ. Cách làm này đến nay vẫn có ưu điểm riêng, nhất là với những gia đình cần nhiều nơi lưu trữ. Tuy nhiên, khi nhà ở hiện đại ngày càng hướng tới không gian mở, ít chi tiết và ưu tiên cảm giác thoáng, hệ kệ tivi đồ sộ không còn mặc nhiên là lựa chọn đầu tiên. Điều này càng dễ thấy trong những căn hộ của người trẻ. Thay vì cố lấp đầy một bức tường, nhiều người lại muốn phòng khách có khoảng trống, đồ nội thất gọn và ít đường nét hơn. Tivi vẫn là trung tâm, chỗ chứa đồ vẫn cần, nhưng tất cả được tiết chế để không gian nhìn nhẹ và rộng rãi hơn.

Tại sao kệ tivi kín cả bức tường đôi khi không còn là lựa chọn đầu tiên?

1. Dễ khiến một bức tường trở nên nặng nề: Với phòng khách nhỏ hoặc vừa, hệ tủ kéo từ dưới lên cao và trải rộng sang hai bên có thể chiếm khá nhiều diện tích thị giác.

2. Nhiều khoang, kệ cũng đồng nghĩa có thêm chỗ phải lau dọn: Đặc biệt với các ô trang trí mở, bụi dễ bám và gia chủ thường phải sắp xếp đồ thường xuyên nếu không muốn khu vực này trông lộn xộn.

3. Khó thay đổi khi nhu cầu sử dụng thay đổi: Một hệ tủ đóng cố định theo kích thước cả bức tường thường khó chỉnh sửa hơn nếu sau này muốn đổi tivi lớn hơn, thay cách bố trí hoặc làm mới phòng khách.

Tuy vậy, bỏ kệ tivi kín tường không đồng nghĩa với việc chỉ treo một chiếc tivi lên tường rồi để mọi thứ trống trơn. Hai kiểu thiết kế dưới đây vẫn giải quyết được nhu cầu sử dụng hằng ngày, nhưng theo cách nhẹ nhàng hơn.

Thiết kế 1: Tivi gắn tường kết hợp kệ thấp dạng treo

Đây có lẽ là kiểu dễ bắt gặp nhất trong những phòng khách theo hướng hiện đại, tối giản. Thay vì dựng cả một hệ tủ bao quanh tivi, phần lớn bức tường được để thoáng. Tivi gắn trực tiếp lên tường, phía dưới chỉ bố trí một chiếc kệ dài, thấp và có thể treo cách mặt sàn một khoảng. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng chính việc bỏ đi hàng loạt tủ phía trên và hai bên lại tạo ra khác biệt khá rõ.

1. Bức tường có nhiều khoảng thở hơn

Khi mắt không phải tiếp nhận quá nhiều cánh tủ, tay nắm, hộc kệ và đồ trang trí, khu vực tivi trông nhẹ đi đáng kể. Hiệu quả này đặc biệt rõ trong căn hộ có phòng khách không quá lớn, nơi một hệ tủ cao và dày đôi khi khiến căn phòng có cảm giác chật hơn kích thước thực tế. Phần tường trống cũng không nhất thiết phải trang trí cầu kỳ. Gia đình có thể chỉ sơn một màu, hoàn thiện bằng vật liệu đơn giản hoặc để chính chiếc tivi trở thành điểm nhấn. Đây cũng là cách khá hợp với gu thẩm mỹ của nhiều người trẻ hiện nay: ít đồ hơn nhưng từng món có vị trí rõ ràng.

2. Kệ thấp vẫn đủ giải quyết những món đồ thực sự cần thiết

Điều đáng nói là thiết kế tối giản không có nghĩa phải hy sinh hoàn toàn khả năng lưu trữ. Một chiếc kệ dài có cánh đóng vẫn có thể chứa điều khiển, thiết bị mạng, phụ kiện điện tử, giấy tờ hoặc một số đồ dùng nhỏ trong phòng khách. Thay vì tạo thật nhiều ngăn rồi sau đó tìm đồ để lấp đầy, cách này đảo ngược vấn đề: xác định những thứ thực sự cần cất ở khu vực tivi rồi thiết kế lượng tủ vừa đủ.

3. Treo kệ lên còn giúp phần sàn liền mạch hơn

Nếu điều kiện tường và cách lắp đặt phù hợp, kệ dạng treo tạo ra một khoảng hở phía dưới. Sàn nhà nhờ đó không bị chia cắt bởi chân hoặc đế tủ lớn, robot hút bụi cũng dễ đi qua hơn. Nhìn từ xa, chiếc kệ có cảm giác nhẹ hơn một khối tủ đặt sát xuống sàn. Tất nhiên, kiểu này cần tính trước đường điện, ổ cắm và dây kết nối để tránh tình trạng tường rất tối giản nhưng dây điện lại lộ lằng nhằng phía dưới. Kệ treo cũng phải được lắp đúng kỹ thuật và phù hợp với kết cấu tường, nhất là khi bản thân kệ có trọng lượng lớn.

Thiết kế 2: Hệ tủ thấp kết hợp một cụm tủ đứng lệch bên

Không phải gia đình nào cũng có thể thu gọn toàn bộ đồ dùng vào một chiếc kệ thấp. Nếu vẫn cần thêm chỗ chứa, có một cách dung hòa khá hay: giữ hệ tủ thấp chạy dưới tivi, sau đó bố trí thêm một cụm tủ đứng về một phía thay vì đóng tủ bao quanh cả bức tường. So với phương án đầu tiên, kiểu này có khả năng lưu trữ tốt hơn nhưng vẫn giữ được một khoảng tường lớn quanh tivi.

1. Có thêm chỗ chứa nhưng không biến bức tường thành một khối tủ

Một cụm tủ đứng có thể dùng cho sách, đồ gia dụng nhỏ, giấy tờ hoặc những món ít dùng nhưng vẫn cần cất trong phòng khách. Phần còn lại của bức tường được để trống nên tổng thể không bị nặng như hệ tủ chạy kín hai bên và phía trên. Đây là lựa chọn khá thực tế với những căn hộ vừa và nhỏ: gia chủ vẫn cần tận dụng diện tích theo chiều cao, nhưng không nhất thiết phải tận dụng đến từng centimet.

2. Bố cục lệch tạo cảm giác hiện đại hơn

Kệ tivi truyền thống thường có xu hướng đối xứng: tivi ở giữa, hai bên là hai khối tủ tương tự nhau. Trong khi đó, cách đặt một cụm tủ cao về một phía tạo bố cục bất đối xứng, nhờ vậy tổng thể bớt cảm giác nặng và cứng. Phần bên còn lại có thể để trống hoàn toàn, đặt một chậu cây vừa phải hoặc một món trang trí nhỏ. Không cần cố lấp đầy khoảng trống bởi chính khoảng trống mới là thứ tạo nên cảm giác thoáng của thiết kế này.

3. Dễ cân bằng giữa tối giản và nhu cầu sống thực tế

Đây cũng là điểm khiến phương án này phù hợp với nhiều gia đình hơn. Nhà có trẻ nhỏ, nhiều giấy tờ hoặc nhiều đồ dùng chung thường khó theo kiểu tối giản đến mức chỉ còn một chiếc kệ mỏng. Có thêm tủ đứng giúp giấu bớt những món dễ gây rối mắt sau cánh tủ, trong khi phần bên ngoài vẫn giữ được vẻ gọn gàng. Khi làm kiểu này, gia đình nên cân nhắc độ sâu và chiều rộng của tủ đứng. Một khối tủ quá lớn, quá sâu hoặc kéo kín lên toàn bộ trần vẫn có thể khiến khu vực tivi trở nên nặng nề. Mục tiêu là bổ sung vừa đủ nơi lưu trữ chứ không phải chuyển hệ tủ kín tường cũ thành một phiên bản nhỏ hơn.

Có nhất thiết phải bỏ kệ tivi kín tường?

Không. Nếu phòng khách rộng, gia đình có nhiều đồ cần cất và hệ tủ được thiết kế cân đối, kệ tivi kín tường vẫn có giá trị sử dụng rất rõ ràng. Đặc biệt, tủ có nhiều cánh kín đôi khi còn giúp một gia đình nhiều đồ giữ phòng khách gọn hơn. Sự thay đổi hiện nay chủ yếu nằm ở cách mọi người nhìn về không gian. Với nhiều người trẻ, một phòng khách đẹp không nhất thiết phải được lấp đầy bằng nội thất. Tường trống, sàn thoáng và những món đồ có kích thước vừa đủ cũng trở thành một phần của thiết kế.

Vì thế, thay vì hỏi kệ tivi càng lớn có càng đẹp hay không, có lẽ câu hỏi thực tế hơn là gia đình cần cất bao nhiêu đồ ở khu vực này. Nếu nhu cầu không nhiều, một chiếc kệ thấp hoặc hệ tủ thấp kết hợp tủ đứng vừa phải đã có thể đáp ứng đủ, đồng thời trả lại cho phòng khách những khoảng trống vốn rất đáng giá.