Ba Lan đã đề xuất NATO đánh chặn tên lửa Nga bay qua Ukraine nếu chúng hướng tới các quốc gia thành viên của khối, nhưng NATO đã không đồng ý.

Hệ thống phòng không Patriot tại Ba Lan.

Năm 2024, Ba Lan cũng đã đề xuất một sáng kiến tương tự nhưng không nhận được sự ủng hộ của NATO. Ba Lan đã nêu lại vấn đề này sau khi có thông tin về việc tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.

Cùng đọc bài viết của báo Gazeta.Ru về lý do NATO không đồng ý với ý tưởng đánh chặn tên lửa bay qua Ukraine.

Tại cuộc họp của các đại diện thường trực NATO ở Brussels ngày 23/11, Ba Lan đề xuất bắn hạ các tên lửa bay trên lãnh thổ Ukraine nếu chúng hướng về biên giới của liên minh.

Đến ngày 25/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã tuyên bố chưa thấy "sự sẵn sàng của các đồng minh và quyết tâm" thực hiện những hành động như vậy.

Trong phát biểu hôm 25/11, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng ủng hộ việc đánh chặn tên lửa Nga bay qua Ukraine. Phát biểu trên Đài phát thanh Ba Lan, ông tuyên bố chính Ukraine đang yêu cầu các đối tác của mình làm điều đó.

"Tôi tin rằng việc phá hủy các tên lửa Nga trên không phận Ukraine theo yêu cầu của nước này thuộc định nghĩa về phòng thủ cần thiết", Bộ trưởng Sikorski nói.

Như Bloomberg đã lưu ý, các đồng minh NATO vẫn chưa thể thảo luận chi tiết về lực lượng và phương tiện cần thiết để đánh chặn các tên lửa này.

Cơ quan này viết rằng điều đó có thể đòi hỏi quyền tiếp cận không phận Ukraine, sự hợp tác với Ukraine và sự phối hợp với Bộ Chỉ huy NATO. Bất kỳ quyết định nào cũng sẽ cần sự ủng hộ nhất trí từ các quốc gia thành viên liên minh, điều mà hiện đang thiếu.

Chuyện gì đã xảy ra ở Ba Lan?

Đề xuất mới của Ba Lan được đưa ra sau một loạt sự cố trong không phận Ba Lan.

Ngày 20/11, trong một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, 3 vật thể bay đã rơi xuống miền Đông Ba Lan. Chúng được phát hiện gần các làng Nowy Lipovets, Rudnik nad Sanem và Molodycz.

Ban đầu, quân đội Ba Lan cho rằng đó là hai tên lửa và một máy bay không người lái phản lực. Tuy nhiên, ngày 22/11, văn phòng công tố Lublin thông báo mảnh vỡ từ tên lửa hành trình Kh-101 của Nga được cho là đã được tìm thấy tại cả 3 địa điểm.

Vào thời điểm đó, vài nghìn quân nhân châu Âu đang tiến hành tập trận ở Ba Lan. Họ đang chuẩn bị cho khả năng triển khai lực lượng quốc tế tại Ukraine sau khi chiến sự chấm dứt.

Thủ tướng Ba Lan Tusk cho rằng việc vi phạm không phận có thể là một hành động khiêu khích có chủ đích từ phía Nga.

Đại sứ quán Nga tại Ba Lan đã bình luận về những cáo buộc của Ba Lan: "Đại sứ Nga kiên quyết bác bỏ những cáo buộc chống lại Liên bang Nga là vô căn cứ, không có cơ sở và không được chứng minh bằng bằng chứng".

Ngày 23/11, một cuộc họp bất thường của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã được tổ chức theo sáng kiến của Ba Lan. Các đại diện của Ba Lan đã trình bày kết quả điều tra và đề xuất tăng cường phòng thủ sườn phía Đông của NATO.

Theo phái đoàn Ba Lan tại NATO, sau cuộc họp ngày 23/11, bộ chỉ huy liên minh đã ra lệnh triển khai máy bay cảnh báo sớm trên không AWACS đến nước này. Khả năng triển khai thêm lực lượng vẫn đang được xem xét.

Đêm 24/11, quân đội Ba Lan báo cáo một sự cố mới. Theo họ, trong một cuộc tấn công khác vào Ukraine, một máy bay không người lái của Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan trong thời gian ngắn.

Khi Ba Lan đã đề xuất bắn hạ tên lửa trên không phận Ukraine

Ý tưởng chặn bắt tên lửa Nga trước khi chúng vượt qua biên giới Ba Lan đã xuất hiện từ rất lâu trước các sự kiện tháng 11.

Tháng 7/2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine và Ba Lan đang xem xét khả năng đánh chặn tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski sau đó đã xem xét khả năng này. Ông giải thích rằng việc đánh chặn tên lửa trên lãnh thổ Ba Lan sẽ gây ra mối đe dọa bổ sung cho người dân nước này do mảnh vỡ rơi xuống.

Tuy nhiên, Ba Lan không hành động mà không có sự đồng thuận của các đồng minh. Tổng Thư ký NATO lúc bấy giờ là ông Jens Stoltenberg đã lên tiếng phản đối việc lực lượng Liên minh đánh chặn tên lửa trên không phận Ukraine.

Ông nhấn mạnh, NATO sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng sẽ không can thiệp quân sự vào Nga.

Tháng 9/2024, ông Sikorski lại nêu vấn đề này. Ngoại trưởng Ba Lan tuyên bố nước này sẽ hành động tự vệ nếu Nga bắt đầu bắn hạ tên lửa bay về phía Ukraine trên không phận Ukraine.

Tháng 8/2026, Bộ trưởng Sikorski lại nêu vấn đề này, nhưng các đồng minh vẫn không đạt được thỏa thuận.

Tại sao NATO không thể đạt được sự đồng thuận?

Điểm bất đồng chính xoay quanh việc xác định giới hạn can thiệp quân sự của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Hiện tại, các nước thành viên liên minh có thể sử dụng các phương tiện phòng không để bảo vệ không phận của mình.

Tuy nhiên, việc phá hủy tên lửa Nga trên không phận Ukraine sẽ đồng nghĩa với việc tiến hành các hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ NATO. Như Bloomberg đã lưu ý, điều này sẽ làm tăng nguy cơ xung đột trực tiếp giữa liên minh và Nga.

Các bên cũng sẽ phải thống nhất về những mục tiêu cụ thể nào có thể bị đánh chặn, ai sẽ đưa ra quyết định phá hủy tên lửa và tốc độ truyền thông tin từ quân đội Ukraine đến Bộ Chỉ huy NATO.

Trước đó, Nga đã cảnh báo Ba Lan về hậu quả của hành động như vậy.

Tháng 8/2024, Oleg Tyapkin, Giám đốc Vụ Châu Âu thứ ba của Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố, nếu Ba Lan cố gắng đánh chặn tên lửa Nga trên không phận Ukraine, phản ứng của Nga sẽ "thích đáng và rất cụ thể".