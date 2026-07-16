Tại sao Mỹ giới hạn các cuộc tấn công của mình ở Nam Iran?

Việc Mỹ tấn công vào loạt mục tiêu chiến lược của Iran nhưng lại giới hạn tấn công vào mục tiêu ở Nam Iran đang là vấn đề gây chú ý.

Tàu cao tốc Iran sẵn sàng tuần tra eo biển Hormuz.

Theo Mehr News, khi Hải quân và Lục quân Iran hoạt động dưới sự chỉ huy thống nhất và phối hợp với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng hỗ trợ, đối phương không còn phải chiến đấu với nhiều tổ chức riêng lẻ nữa, mà phải đối mặt với một ý chí quân sự duy nhất.

Sự phối hợp này tạo ra một chuỗi liên kết giữa các lớp, từ tàu tấn công nhanh và tàu ngầm đến máy bay không người lái trinh sát và tên lửa ven biển, để khi kẻ thù cố gắng phá vỡ một lớp, chúng sẽ gặp phải lớp tiếp theo, tất cả đều được kết nối trong một mạng lưới thông tin liên lạc duy nhất.

Việc phô trương sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran trong một chiến dịch táo bạo như phong tỏa eo biển Hormuz gửi một thông điệp tới kẻ thù rằng không có sự chia rẽ nội bộ hay cấu trúc nào trên chiến trường và toàn bộ năng lực quốc gia được tập trung vào một điểm duy nhất.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz không phải là quyết định được đưa ra ngày hôm qua hay hôm nay. Thiếu tướng Rahim Safavi, Cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh quân đội Iran, đã tiết lộ những chi tiết mới về kế hoạch đóng cửa eo biển trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 14/7:

"Vào năm 1390 (2011-2012), Ngài (lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo lúc bấy giờ) đã triệu tập tôi với tư cách là cố vấn cấp cao và nói rằng tôi có thể trình bày một kế hoạch đóng cửa eo biển Hormuz.

Tôi hỏi tôi có bao nhiêu thời gian, Ngài nói ba tháng, nhưng trong vòng một tháng, với sự hợp tác của Chuẩn tướng Fadavi, khi đó là Tư lệnh Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Chuẩn tướng Hajizadeh, vị Tư lệnh Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã hy sinh, và Thiếu tướng Salami cũng đã hy sinh, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch toàn diện từ Vịnh Ba Tư đến Vịnh Oman.

Kế hoạch dài 10 đến 15 trang này đã được trình bày cho Ngài và sau đó được thông báo cho Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang".

Tất cả những gì đã được thực hiện ở eo biển Hormuz và sau cuộc chiến do Mỹ và Israel áp đặt chống lại Iran đều cho thấy khả năng răn đe của Iran.

Khi sự phối hợp sức mạnh của các lực lượng vũ trang Iran dẫn đến một hành động thực tế như đóng cửa eo biển Hormuz, đối phương hiểu rằng Iran không chỉ có khả năng mà còn có ý chí thực tế để thực hiện các mối đe dọa của mình.

Sự kết hợp giữa đe dọa và hành động này là cách nhanh nhất để khuất phục ý chí của kẻ thù. Kẻ thù thường lên kế hoạch dựa trên những điểm yếu và sự chia rẽ nội bộ.

Nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của Iran trên chiến trường, họ nhận ra rằng sự phối hợp nhịp nhàng đã tồn tại và mọi tính toán của chúng về sự phân mảnh của mặt trận phòng thủ hoặc thiếu sự phối hợp giữa các lực lượng đều bị xóa bỏ.

Trong hai cuộc chiến tranh áp đặt 12 ngày và 40 ngày, mục tiêu của chúng là phá hủy năng lực quân sự và tên lửa của Iran.

Nhưng điều gì đã xảy ra? Theo lời của Chuẩn tướng Ibn al-Reza, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng Vũ trang:

"Kinh nghiệm từ cuộc chiến gần đây cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng của Iran không những không dừng lại mà, dựa trên kiến thức nội địa, còn tiếp tục con đường nhảy vọt về công nghệ một cách mạnh mẽ.

Như vậy, sự thất bại có tính toán này dẫn đến một kết thúc với đối phương: Một cuộc đối đầu trực tiếp với cấu trúc như vậy của Iran sẽ dẫn đến thất bại đau đớn cho Mỹ và Israel.

Trong bối cảnh này, người ta phải hỏi: Tại sao kẻ thù xảo quyệt, sau khi coi thường và bội ước thỏa thuận Iran-Mỹ, lại giới hạn tấn công miền Nam đất nước? Tại sao họ không tấn công Iran và các tỉnh khác như trong hai cuộc chiến tranh áp đặt khác?

Câu trả lời rất rõ ràng: Chúng biết rằng nếu mở rộng phạm vi cuộc chiến, họ sẽ sa lầy và không thể thoát ra. Do đó, chúng bằng lòng với việc hạn chế tấn công miền Nam Iran.

Sớm muộn gì, chúng cũng sẽ lại gặp thất bại. Tại sao? Bởi vì sức răn đe sinh ra từ sự tương tác của các lực lượng vũ trang chính là bức tường đẩy lùi kẻ thù.

Khi kẻ thù thấy rằng bộ não chỉ huy và bàn tay tác chiến hoàn toàn phối hợp và có ý chí kiên định, chúng chỉ thấy cách duy nhất là thay đổi chiến lược và rút lui. Bởi vì chúng biết rằng không thể có chiến thắng nhanh chóng nào trước một hệ thống tích hợp như vậy".