Tại sao bạn nên học xong ít nhất 2 kỹ năng ngoài chuyên môn trước khi bước sang tuổi 40?

Có một sự thật mà nhiều người đi làm chỉ nhận ra khi đã quá muộn: Chuyên môn giỏi đến đâu cũng không đủ để giữ bạn an toàn trước những đợt sóng ngầm của thị trường lao động. Khi tuổi 40 gõ cửa, người ta không còn đánh giá bạn qua một kỹ năng duy nhất, mà qua việc bạn có bao nhiêu "vũ khí" trong tay để xoay xở giữa thời cuộc đầy biến động. Học thêm ít nhất 2 kỹ năng ngoài chuyên môn không phải là tham lam hay ôm đồm, đó là cách những người trưởng thành tự xây cho mình tấm áo giáp mềm mại nhưng bền bỉ trước tuổi xế chiều của sự nghiệp.

Mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn đến văn phòng quen thuộc, làm công việc đã thành thạo đến mức nhắm mắt cũng làm được. Cảm giác an toàn ấy ngọt ngào nhưng cũng đầy ru ngủ. Nó khiến nhiều người trong chúng ta lầm tưởng rằng cứ cần mẫn với chuyên môn của mình là đủ để đi hết cuộc đời. Nhưng nhìn quanh mà xem, những đồng nghiệp từng giỏi nhất phòng giờ đang lay lắt tìm việc ở tuổi 42, những anh chị sếp ngày nào hôm nay lại lúng túng trước một phần mềm mới mà đứa thực tập sinh dùng thuần thục. Sự thật là, chuyên môn của bạn dù sâu đến đâu cũng có ngày trở nên cũ kỹ. Và khi điều đó xảy ra, thứ cứu bạn không phải là tấm bằng treo trên tường, mà là những kỹ năng tay trái mà bạn đã âm thầm mài giũa từ lâu.

Chuyên môn là cái rễ, kỹ năng phụ là những nhánh cây cứu sinh

Hãy hình dung sự nghiệp của bạn như một cái cây. Chuyên môn chính là cái rễ chính cắm sâu xuống đất, nuôi sống toàn bộ cơ thể. Nhưng nếu chỉ có một cái rễ duy nhất, chỉ cần một trận bão đủ lớn, một đợt hạn hán đủ dài, cây sẽ đổ. Những kỹ năng ngoài chuyên môn chính là những chiếc rễ phụ, những nhánh cây tỏa ra muôn hướng, giúp bạn bám trụ vào cuộc đời ngay cả khi gốc rễ chính đang lung lay. Một kế toán biết viết content có thể chuyển sang làm freelancer khi công ty cắt giảm nhân sự. Một giáo viên biết quay dựng video có thể mở lớp online khi trường giảm tiết. Một nhân viên văn phòng biết tiếng Anh giao tiếp tốt có thể nhảy sang môi trường quốc tế với mức lương gấp đôi.

Trước tuổi 40, cơ thể và trí óc bạn vẫn còn đủ độ dẻo dai để tiếp thu cái mới. Não bộ chưa quá lười biếng, sức khỏe chưa quá rệu rã, và quan trọng nhất là bạn vẫn còn đủ thời gian để sai và sửa. Sau tuổi 40, mọi sự học đều trở nên chật vật hơn, không phải vì bạn kém thông minh đi, mà vì cuộc đời đã chất lên vai bạn quá nhiều thứ phải lo, từ con cái đang tuổi dậy thì đến cha mẹ già đau yếu. Học một kỹ năng mới ở tuổi 35 và học cùng kỹ năng đó ở tuổi 45 là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau về độ vất vả.

Hai kỹ năng nào là đáng đầu tư nhất ở giai đoạn này?

Không phải kỹ năng nào cũng đáng để bạn dồn tâm sức trong khoảng thời gian quý báu trước tuổi 40. Theo các chuyên gia nhân sự được Harvard Business Review trích dẫn, có hai nhóm kỹ năng được xem là "bất tử" trước mọi biến động công nghệ: Nhóm kỹ năng số và nhóm kỹ năng giao tiếp - thuyết phục.

Kỹ năng số ở đây không có nghĩa là bạn phải trở thành lập trình viên hay chuyên gia AI. Đơn giản chỉ là khả năng sử dụng thành thạo các công cụ làm việc hiện đại, biết tận dụng AI để tăng năng suất, hiểu được những thuật ngữ cơ bản trong chuyển đổi số để không bị lạc lõng giữa các cuộc họp với thế hệ trẻ hơn. Một người 38 tuổi biết dùng ChatGPT để soạn thảo email, biết phân tích dữ liệu cơ bản trên Excel nâng cao, biết tạo một bản trình bày chuyên nghiệp bằng Canva sẽ luôn có giá trị hơn một người cùng tuổi chỉ biết làm theo lối mòn 10 năm trước.

Kỹ năng thứ hai đáng đầu tư là khả năng giao tiếp - thuyết phục, bao gồm cả viết và nói. Đây là thứ máy móc khó thay thế nhất, và càng lên cao trong sự nghiệp, kỹ năng này càng trở thành ranh giới giữa người được trọng dụng và người mãi đứng yên một chỗ. Khả năng diễn đạt ý tưởng mạch lạc trong một cuộc họp, viết một email khiến đối tác phải đồng ý, hay đơn giản là kể lại câu chuyện của mình một cách hấp dẫn trên mạng xã hội đều là những thứ có thể chuyển hóa trực tiếp thành cơ hội và tiền bạc.

Học ngoài chuyên môn không phải để đổi nghề, mà để có quyền lựa chọn

Nhiều người ngần ngại học thêm vì nghĩ rằng "mình có định bỏ nghề đâu mà phải học thứ khác". Đó là một cách hiểu chật chội. Mục đích thật sự của việc học thêm kỹ năng phụ không phải để bạn nhảy việc ngay ngày mai, mà để bạn có quyền lựa chọn vào ngày bạn cần. Có một sự khác biệt rất lớn giữa "phải làm" và "muốn làm". Khi chỉ có một kỹ năng duy nhất, bạn buộc phải bám lấy công việc hiện tại bằng mọi giá, kể cả khi sếp khó tính, đồng nghiệp độc hại, hay mức lương đã không còn tương xứng với công sức.

Nhưng khi trong tay bạn có thêm hai, ba kỹ năng đủ để kiếm tiền, mọi thứ thay đổi. Bạn vẫn có thể đi làm công ty, nhưng tâm thế đã khác. Bạn dám lên tiếng, dám đề nghị tăng lương, dám rời đi khi cần. Đó không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự tự tin có nền móng. Tờ The Economist từng nhận định, trong thời đại bất định, tài sản lớn nhất của một người trưởng thành không phải là tài khoản tiết kiệm, mà là tập hợp những kỹ năng có thể đem ra "đổi" lấy thu nhập ở bất kỳ thời điểm nào.

Bắt đầu từ đâu khi quỹ thời gian đã quá eo hẹp?

Phụ nữ ngoài 30, ngoài giờ làm còn cơm nước, con cái, gia đình - làm sao có thời gian học thêm? Đây là nỗi băn khoăn rất thật, nhưng cũng là cái cớ rất tiện. Sự thật là, ai cũng có 24 giờ một ngày, và việc học một kỹ năng mới ở tuổi này không đòi hỏi bạn phải đi học chính quy 4 năm như hồi còn trẻ. Mỗi ngày 30 phút trên xe buýt nghe podcast về một chủ đề mới, mỗi tối 1 tiếng sau khi con đi ngủ để xem một khóa học online, mỗi cuối tuần 2 tiếng để thực hành những gì đã học - sau một năm, bạn đã có một kỹ năng mới đủ vững để dùng được.

Quan trọng nhất là chọn đúng thứ để học. Đừng học theo trào lưu, đừng học vì người khác giàu lên nhờ thứ đó. Hãy chọn kỹ năng nào vừa bổ trợ được cho công việc chính, vừa có thể độc lập sinh ra tiền, vừa khiến bạn cảm thấy thật sự hứng thú khi học. Một người làm marketing học thêm tâm lý học hành vi sẽ giỏi hơn rất nhiều ở chính công việc chính của mình. Một người làm tài chính học thêm kỹ năng kể chuyện sẽ tiến xa hơn trong các cuộc đàm phán. Sự cộng hưởng giữa chuyên môn và kỹ năng phụ chính là thứ tạo nên giá trị độc nhất của bạn trên thị trường lao động.

Trước ngưỡng cửa 40, đừng để nỗi sợ thay đổi giam giữ bạn trong một phiên bản cũ kỹ của chính mình. Học thêm hai kỹ năng ngoài chuyên môn không phải là gánh nặng, mà là món quà bạn dành tặng cho phiên bản 50 tuổi của mình sau này - một phiên bản bình thản, vững chãi, và biết rằng dù thế giới có đổi thay thế nào, mình vẫn còn nhiều cách để đi tiếp.