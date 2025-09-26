Tài sản Masayoshi Son tăng 144% lên mức cao kỷ lục nhờ canh bạc trăm tỷ USD ‘tất tay’ vào AI

Tài sản của Masayoshi Son, nhà sáng lập SoftBank, đã có cú bứt phá ngoạn mục trong năm 2025, tăng 144% kể từ đầu năm để chạm mốc 38,7 tỷ USD, mức cao nhất kể từ khi Bloomberg Billionaires Index bắt đầu theo dõi năm 2013.

Đây không chỉ là sự hồi sinh về tài chính cá nhân, mà còn phản ánh sự thay đổi căn bản trong chiến lược đầu tư của Son: đặt cược toàn lực vào trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng công nghệ.

Cú tăng trưởng thần tốc này không chỉ củng cố vị thế của ông mà còn định hình lại chiến lược của SoftBank, biến tập đoàn thành một "đại lý" quyền lực trong cuộc đua cơ sở hạ tầng AI toàn cầu.

Canh bạc trăm tỷ USD

Nhà sáng lập Masayoshi Son từ lâu được biết đến với triết lý sẵn sàng đầu tư tất tay vào những dự án mạo hiểm, dám đi đến cùng với những lĩnh vực ông tin tưởng. Sau giai đoạn thăng trầm cùng Vision Fund và cú sốc WeWork, lần này ông chọn AI làm điểm tựa.

SoftBank đã đầu tư mạnh vào Nvidia, TSMC, Intel, và đang chờ phê duyệt thương vụ 6,5 tỷ USD mua lại Ampere Computing. Song song, tập đoàn cam kết rót tới 30 tỷ USD vào OpenAI, một phần trong dự án hạ tầng dữ liệu khổng lồ tại Mỹ trị giá hàng trăm tỷ USD.

Tuy nhiên khác với những canh bạc lần trước, ông chủ SoftBank lần này đã thực hiện một cuộc tái cơ cấu triệt để: chuyển từ nhà đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp (startup) sang nhà xây dựng cơ sở hạ tầng AI quy mô lớn.

Trọng tâm của chiến lược mới là dự án "Stargate", một cam kết đầu tư khổng lồ lên tới 500 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu AI ở Mỹ, hợp tác cùng OpenAI và Oracle. Đây không chỉ là một khoản đầu tư tài chính mà còn là việc xây dựng nền tảng vật chất cho tương lai của AI.

SoftBank đang tích cực phát triển các địa điểm trung tâm dữ liệu thông qua công ty con SB Energy, đảm bảo rằng họ không chỉ là người cấp vốn mà còn là người kiểm soát "đường cao tốc" AI.

Chính những bước đi này đã biến SoftBank thành hiện tượng của cơn bùng nổ chi tiêu hạ tầng AI, trở thành động lực chính khiến tài sản của ông tăng vọt 144% trong năm nay. Cổ phiếu công ty tăng gần 6% chỉ trong một phiên gần đây, trong khi nhà đầu tư bắt đầu nhìn nhận SoftBank như một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi giá trị AI toàn cầu.

Tài sản của Son được củng cố đáng kể nhờ vào việc SoftBank nắm giữ cổ phần chiến lược trong các công ty chủ chốt của cuộc cách mạng AI. Việc tăng cường đầu tư vào các nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới như Nvidia hay TSMC đã biến cổ phiếu SoftBank thành một chỉ số đại diện cho sự bùng nổ chi tiêu vào chip AI. Bất kỳ sự tăng trưởng nào của Nvidia, gã khổng lồ dẫn đầu thị trường chip, đều trực tiếp khuếch đại giá trị tài sản ròng của Son.

Ngoài ra, những thương vụ đầy tham vọng như kế hoạch mua lại nhà thiết kế chip Ampere Computing với giá 6,5 tỷ USD và khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Intel đều là các nước cờ nhằm mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái AI tích hợp hoàn chỉnh từ thiết kế chip (Arm Holdings) đến cơ sở hạ tầng điện toán (Stargate).

Không chỉ nhờ vào những thương vụ tỷ đô, SoftBank còn tận dụng việc bán bớt tài sản và chuẩn bị IPO các công ty con như PayPay để củng cố nguồn vốn. Sự dịch chuyển này nhằm giảm bớt áp lực tài chính, đồng thời tạo dư địa cho các khoản cược chiến lược vào AI. Một số chuyên gia nhận định thị trường vẫn đang đánh giá thấp SoftBank, chưa phản ánh đúng giá trị cộng thêm mà AI mang lại.

Bài học lịch sử

Câu chuyện của Masayoshi Son cũng là một vòng tròn của lịch sử công nghệ. Ông từng kể lại thời kỳ bong bóng dotcom, khi tài sản của mình tăng tới 10 tỷ USD chỉ trong một tuần và thậm chí có ba ngày ngắn ngủi trở thành người giàu nhất thế giới, trước khi chứng kiến sự sụp đổ của cổ phiếu SoftBank.

“Bằng cách nào đó, tôi đã sống sót”, ông từng chia sẻ.

Giờ đây, cú trở lại của ông chủ SoftBank với AI không chỉ cho thấy bản lĩnh của một nhà đầu tư dám đi ngược dòng, mà còn khẳng định khả năng bắt trúng xu hướng công nghệ mang tính lịch sử.

Tuy nhiên lần này, Masayoshi Son không chỉ đặt cược vào các startup internet mà đang đầu tư vào lĩnh vực được xem là nền tảng của nền kinh tế tương lai.

Dù vậy, giới phân tích vẫn nhìn nhận rằng chiến lược tập trung cao độ và quy mô đầu tư "điên rồ" này luôn đi kèm với rủi ro cực lớn. Việc SoftBank phải liên tục bán tài sản (như cổ phần T-Mobile) để huy động vốn cho các dự án "Stargate" khổng lồ cho thấy tính chất "một mất một còn" trong ván bài AI của Son.

Dù tài sản cá nhân đã trở lại đỉnh cao, Masayoshi Son vẫn phải đối mặt với thách thức khổng lồ. Các dự án hạ tầng AI quy mô hàng trăm tỷ USD tiềm ẩn rủi ro về tài chính, quy định và tiến độ thực hiện. Thị trường kỳ vọng nhiều, nhưng sự biến động cũng sẽ dữ dội nếu một thương vụ hay dự án gặp trục trặc.

Song với Masayoshi Son, sự thăng trầm dường như là một phần của hành trình. Từ bong bóng dotcom cho tới kỷ nguyên AI, ông vẫn giữ niềm tin rằng những khoản cược táo bạo mới là cách duy nhất để thay đổi cuộc chơi. Và ở thời điểm hiện tại, ít ai có thể phủ nhận rằng ông chủ SoftBank đang viết nên chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp đầu tư của mình.

Liệu đây sẽ là thành công vĩ đại nhất hay một lần nữa là đỉnh điểm trước khi sụp đổ? Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào việc liệu giấc mơ về Trí tuệ Siêu cấp (ASI) mà Masayoshi Son theo đuổi có trở thành hiện thực hay không.

*Nguồn: Fortune, BI