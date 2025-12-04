Tài nguyên quý nhất của Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt đại biểu tham dự hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 diễn ra hồi tháng 10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định Việt Nam không lớn về diện tích và dân số so với nhiều cường quốc nhưng có lịch sử hình thành, xây dựng bảo vệ và phát triển dân tộc liên tục hàng nghìn năm. Lịch sử đó tạo nên bản sắc rất đặc biệt.

Theo Tổng Bí thư, đó là bản lĩnh không khuất phục trước mọi xâm lăng, trước cuồng phong, bão táp; trí tuệ biết thích nghi, biết học hỏi, kết hợp sức mạnh truyền thống với tri thức mới; ý chí "không có gì quý hơn độc lập, tự do"; khát vọng xây dựng xã hội công bằng, nhân ái, vì con người.

Trải qua các triều đại dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hình thành nền văn hiến lâu đời, lấy lòng dân làm gốc, lấy đạo lý nhân nghĩa làm nền, lấy tinh thần độc lập và tự chủ làm mạch sống. Văn hóa Việt Nam luôn vận động, đổi mới, mở cửa để tiếp thu tinh hoa bên ngoài, đồng thời giữ vững giá trị cốt lõi bên trong. "Chính sức sống ấy đã giúp dân tộc chúng tôi vượt qua chiến tranh, tái sinh sau đổ nát và bước vào thời kỳ phát triển mới với tư thế ngày càng tự tin", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư chỉ rõ những câu hỏi có tính sống còn với Việt Nam lúc này: Làm thế nào để phát triển đất nước nhanh mà vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội; làm thế nào để tăng trưởng kinh tế mà không đánh đổi công bằng xã hội; làm thế nào để hiện đại hóa đất nước mà không làm tổn hại đến môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa, đạo lý của con người Việt Nam; làm thế nào để "hòa nhập mà không hòa tan" vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, để nước Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

"Với chúng tôi, phát triển nhanh và bền vững là một thực thể thống nhất. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa nếu từng người dân được hưởng thành quả phát triển theo cách công bằng, an toàn và nhân văn; chất lượng cuộc sống thực của người dân được nâng cao; không ai bị bỏ lại phía sau; tương lai của thế hệ mai sau không bị đánh đổi để đáp ứng lợi ích trước mắt của thế hệ hôm nay", Tổng Bí thư nói.

Vì vậy, Việt Nam chủ trương phát triển dựa trên ba trụ cột gắn bó với nhau, trước hết là phát triển thể chế, chính sách, quản trị quốc gia theo hướng tự chủ chiến lược, hiện đại, minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Việt Nam sẽ phát triển con người toàn diện, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa. Đây được coi là những yếu tố căn cốt, là nguồn lực trực tiếp của phát triển.

"Tài nguyên quý nhất của Việt Nam không phải là khoáng sản, không phải là vị trí địa chiến lược mà chính là 106 triệu người Việt Nam hiện nay, những người cần cù, sáng tạo, giàu lòng yêu nước, giàu ý thức cộng đồng, ham học hỏi và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn", Tổng Bí thư phát biểu.



Trụ cột tiếp theo là Việt Nam sẽ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế số, gắn với khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển với tư duy mới, nhưng những giá trị không bao giờ thay đổi. Đó là độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ là thiêng liêng, là bất khả xâm phạm. Hạnh phúc của nhân dân phải được đo bằng nhà ở, bằng giáo dục, bằng y tế, bằng môi trường sống trong lành, bằng cơ hội tạo lập cuộc sống hoàn thiện hơn cho mỗi gia đình, bằng niềm tin rằng con cháu chúng ta sẽ sống tốt hơn chúng ta hôm nay.

Sức mạnh Việt Nam trước hết là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Vì thế, Tổng Bí thư mong muốn cộng đồng các nhà Việt Nam học đồng hành cùng đất nước, không chỉ bằng tình cảm mà bằng tri thức khoa học, phân tích chính sách, khuyến nghị thiết thực để triển khai được.

