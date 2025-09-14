HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tai nạn thảm khốc ở Mexico, ít nhất 15 người thiệt mạng

Cẩm Lai(Nguồn: Reuters)/ VTC News |

Giới chức Mexico cho biết vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên bán đảo Yucatan, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Theo Thư ký An ninh công cộng của bang Yucatan, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày thứ Bảy (13/9) trên tuyến cao tốc nối Merida và Campeche.

Vụ việc liên quan đến một xe kéo, một ô tô con và một xe taxi.

Lực lượng cứu hộ cùng cảnh sát địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Thống đốc Yucatan Joaquin Diaz Mena cho biết trong một tuyên bố trên X: "Chúng tôi gửi lời chia buồn và sẽ hỗ trợ với các gia đình bị ảnh hưởng trong thời điểm đau thương này".

Ông cho biết: " Kể từ báo cáo đầu tiên, các lực lượng cứu hộ, an ninh và y tế được huy động để hỗ trợ người dân và xử lý hậu quả kịp thời".

Chính quyền Mexico đang mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời kêu gọi tăng cường các biện pháp an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc thường xuyên có mật độ phương tiện cao, đặc biệt là ở khu vực du lịch Yucatan.

Sau mưa lụt, ô tô đi vào đoạn đường ngập nước rồi lao thẳng xuống biển, cảnh tượng sau đó mới khó tin
Tags

Mexico

tai nạn giao thông

thiệt mạng

tai nạn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại