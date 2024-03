Tai nạn thảm khốc 5 người tử vong: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe container

Chiều 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Tân (SN 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Tân tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng hơn 1 giờ 30 phút ngày 5-3, ôtô khách mang BKS 23F-000.xx do Phan Văn Q. (SN 1983, thường trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 2, theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang, đến Km151 thì xảy ra va chạm với xe container mang BKS 15C-075.xx. do Lê Văn Tân điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ôtô khách biến dạng, phần giường nằm bị bẹp. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang được huy động để cắt dỡ, cứu những người bị nạn. Còn xe container bị lật đổ ra đường. Vụ tai nạn khiến 5 người đi trên xe khách tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng.



Ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 10 người thương vong

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết qua kiểm tra nhanh cả 2 tài xế không vi phạm nồng độ cồn, các phương tiện đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định

Theo đại diện Cục CSGT, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giữa xe container và xe khách khiến 5 người tử vong là do xe container đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm xe khách chạy ngược chiều.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, ngày 5-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 17/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị, vật tư y tế để cứu chữa các nạn nhân bị thương. Tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang và công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.