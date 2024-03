Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 2 khiến 5 người chết: Tốc độ xe container vẫn là ẩn số

Xe container đã tắt dữ liệu hành trình?

Khoảng 01h36' ngày 5/3 tại Km16 đường Tuyên Quang - Hà Giang thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe container chở lạc khô đi trên quốc lộ 2 hướng Tuyên Quang - Hà Giang, khi đến khúc cua tại thôn Đồng Cầu thì đâm vào xe giường nằm chạy chiều ngược lại.

Các nạn nhân tử vong có độ tuổi từ 24 đến 37, cư trú tại Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Thái Bình và Quảng Nam.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế xe container không làm chủ được tốc độ, đánh lái sang trái gây tai nạn. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Cục Cảnh sát giao thông thông tin, theo ghi nhận bước đầu tài xế xe container đến khúc cua đã không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái và đâm vào xe giường nằm. Hai tài xế không có cồn, phương tiện đảm bảo điều kiện tham gia giao thông.

Thời điểm tai nạn, xe giường nằm chạy 48 km/h, tốc độ tối đa cho phép 50 km/h. Xe container không được ghi nhận tốc độ, gần nhất lúc 23h50 ngày 4/3 là 26 km/h.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về việc không khi nhận được tốc độ của xe container, lãnh đạo Phòng quản lý người lái và phương tiện (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên xe container có thiết bị giám sát hành trình, nhưng bằng cách nào đó dữ liệu đã không được truyền về Cục Đường bộ vào thời điểm tai nạn xảy ra. Xe container chạy với tốc độ bao nhiêu khi xảy ra va chạm vẫn là ẩn số.

Cũng theo nguồn tin của báo trên, hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệu tập tài xế container lên làm việc để phục vụ điều tra.

Tài xế xe khách kể lại khoảnh khắc kinh hoàng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, tài xế điều khiển xe khách là anh Phan Văn Q. (SN 1983, thường trú tại thôn Tân An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang); người điều khiển xe container chở lạc khô là anh Lê Văn T. (SN 1985, thường trú tại xã Hoành Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Xe khách bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Chia sẻ với phóng viên Vietnamnet, anh Phan Văn Q., tài xế xe khách nhớ lại: "Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Đêm qua, tôi đang di chuyển rất chậm rãi vì chuẩn bị tới đoạn cua tay áo.

Lúc ấy tôi đang chở 24 người, trên xe có 2 lái xe để lái luân phiên và 1 phụ xe. Khi chưa tới khúc cua, thấy ánh đèn ngược chiều đi rất nhanh, tôi đã rà phanh và đi chậm lại.

Bất chợt, xe container lao nhanh tới rồi bị lật về phía xe tôi, đè lên ½ xe khách. Khi xảy ra tai nạn, đầu óc tôi choáng váng. Khi bừng tỉnh, cảnh tượng hành khách gặp nạn, khiến tôi còn sốc hơn..."

Hiện anh Q. bị thương và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Một số hình ảnh sau vụ tai nạn tại hiện trường do công an cung cấp: