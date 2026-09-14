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Tai nạn liên hoàn trên xa lộ, ít nhất 21 người đã tử vong: Hiện trường ám ảnh

Chi Chi
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Hình ảnh đau thương từ hiện trường cho thấy vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên tuyến đường chính, với mảnh vỡ và đồ đạc cá nhân văng vãi khắp mặt đường.

Hai chiếc xe khách nhỏ (minibus taxi) được cho là đã đâm trực diện vào nhau, và chỉ vài giây sau, một chiếc xe thứ ba tiếp tục lao vào hiện trường ở tỉnh Western Cape, Nam Phi.

Hình ảnh đau thương từ hiện trường cho thấy vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên tuyến đường chính, với mảnh vỡ và đồ đạc cá nhân văng vãi khắp mặt đường.

Theo sở giao thông vận tải tỉnh, nhiều hành khách khác cũng bị thương nặng trong vụ tai nạn thảm khốc này. Nhân viên y tế tại hiện trường đã khẩn trương đưa ba người bị thương nặng đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Vụ tai nạn xảy ra trên xa lộ N1, đoạn giữa các thị trấn Prince Albert và Leeu-Gamka, cách thành phố Cape Town khoảng 236 dặm (hơn 380 km) về phía đông.

Tai nạn giao thông thảm khốc trên xa lộ ở Nam Phi: 21 người tử vong - Ảnh 1.
Tai nạn giao thông thảm khốc trên xa lộ ở Nam Phi: 21 người tử vong - Ảnh 2.
Tai nạn giao thông thảm khốc trên xa lộ ở Nam Phi: 21 người tử vong - Ảnh 3.

Các hình ảnh tại hiện trường

Muneera Allie, người phát ngôn của Cơ quan Giao thông Vận tải Western Cape, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11:30 đêm Chủ Nhật 13/9 (giờ địa phương). Hiện một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đã được tiến hành.

Xe khách nhỏ là phương tiện giao thông công cộng chính của nhiều người dân ở Nam Phi và thường xuyên liên quan đến các vụ va chạm chết người. Tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối tại quốc gia này, nơi tình trạng chở quá tải, phóng nhanh vượt ẩu, tài xế mệt mỏi và cơ sở hạ tầng yếu kém liên tục dẫn đến những vụ va chạm thảm khốc.

Nguồn: The Sun

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Tags

Cape Town

Nam Phi

tai nạn giao thông

xa lộ

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