Tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong trên đường tới trường ở Đồng Nai: Danh tính nạn nhân

Tại hiện trường, hình ảnh cặp sách của các nạn nhân văng tung tóe trên mặt đường khiến những người chứng kiến không khỏi đau xót.

Sáng nay (8/9) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Báo Tiền Phong thông tin, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe tải mang BKS 29H - 890.xx đang lưu thông theo hướng từ quốc 51 về đường Bùi Văn Hòa. Khi vừa qua nút giao Cổng 11 (phường Phước Tân, TP. Đồng Nai), xe tải trên va chạm với xe máy biển số 60F2 - 415.xx đang lưu thông, trên xe máy có 4 người, gồm 1 phụ nữ và 3 trẻ em.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ và 2 cháu bé tử vong tại chỗ. Cháu bé còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cặp sách của các nạn nhân văng tung tóe trên mặt đường, hình ảnh khiến những người chứng kiến không khỏi đau xót.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: VTC News)

Lực lượng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai sau khi nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa, điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Báo VnExpress thông tin thêm, nạn nhân trong vụ việc là chị Bùi Thị Hoa (27 tuổi). Thời điểm gặp nạn, chị Hoa chở trên xe hai cháu bé 2 tuổi và một cháu bé 6 tuổi, đang trên đường tới trường. Người dân có mặt tại hiện trường cho biết thêm, khi xảy ra tai nạn, lượng xe qua nút giao khá đông. Tài xế xe tải sau đó đã được người dân chở đến Công an phường Phước Tân trình diện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.