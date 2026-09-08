HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong trên đường tới trường ở Đồng Nai: Danh tính nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Tại hiện trường, hình ảnh cặp sách của các nạn nhân văng tung tóe trên mặt đường khiến những người chứng kiến không khỏi đau xót.

Sáng nay (8/9) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Báo Tiền Phong thông tin, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe tải mang BKS 29H - 890.xx đang lưu thông theo hướng từ quốc 51 về đường Bùi Văn Hòa. Khi vừa qua nút giao Cổng 11 (phường Phước Tân, TP. Đồng Nai), xe tải trên va chạm với xe máy biển số 60F2 - 415.xx đang lưu thông, trên xe máy có 4 người, gồm 1 phụ nữ và 3 trẻ em.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người trên xe máy ngã xuống đường. Người phụ nữ và 2 cháu bé tử vong tại chỗ. Cháu bé còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cặp sách của các nạn nhân văng tung tóe trên mặt đường, hình ảnh khiến những người chứng kiến không khỏi đau xót.

Tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong trên đường tới đường ở Đồng Nai: Danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. (Ảnh: VTC News)

Lực lượng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai sau khi nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa, điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Báo VnExpress thông tin thêm, nạn nhân trong vụ việc là chị Bùi Thị Hoa (27 tuổi). Thời điểm gặp nạn, chị Hoa chở trên xe hai cháu bé 2 tuổi và một cháu bé 6 tuổi, đang trên đường tới trường. Người dân có mặt tại hiện trường cho biết thêm, khi xảy ra tai nạn, lượng xe qua nút giao khá đông. Tài xế xe tải sau đó đã được người dân chở đến Công an phường Phước Tân trình diện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đôi nam nữ tử vong nhiều ngày trong phòng trọ ở TP.HCM: Thông tin về nạn nhân
Tags

tai nạn giao thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại