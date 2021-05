Tai nạn cáp treo khiến 14 người thiệt mạng, bé trai thoát chết thần kỳ nhờ cái ôm của bố, xót xa câu nói của đứa trẻ sau khi tỉnh lại

Theo thông tin trên tờ nhật báo của Italy Corriere della, vụ tai nạn cáp treo vô cùng nghiêm trọng xảy ra hôm 23/5 trên núi Mottarone, nằm ở phía Tây Bắc Italy (độ cao 1,42m so với mực nước biển). Cáp treo Stresa-Mottarone đưa du khách và người dân địa phương từ thị trấn Stresa nổi tiếng lên đỉnh núi. Vào hôm xảy ra tai nạn, cabin bị rơi khiến hành khách ngồi bên trong gặp nạn, 14 người (trong đó có 5 người Israel) đã tử vong tại chỗ.

Sau khi được thông báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tìm cách tiếp cận khu vực núi nơi cáp treo đã gặp sự cố gần hồ Maggiore, họ phát hiện ra rằng có 1 đứa trẻ vẫn còn dấu hiệu sự sống. Họ nhanh chóng đưa đứa trẻ lên trực thăng đến bệnh viện. Sáng 24/5, Bộ Ngoại giao Israel xác định danh tính nạn nhân duy nhất sống sót, là cậu bé Eitan Moshe Biran, 5 tuổi, người Israel.

Cậu bé Eitan, 5 tuổi, là người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng. Bác sĩ khẳng định cái ôm của bố đã cứu em thoát chết

Khi được phát hiện ở hiện trường, cậu bé Eitan nằm gọn trong vòng tay của bố. Các bác sĩ khẳng định chính cái ôm đó đã giúp đứa trẻ thoát chết dù bị thương khá nặng.

Cậu bé Biran được gấp rút được đưa vào phòng phẫu thuật vì những chấn thương ở vùng đầu, ngực và bị gãy nhiều xương ở chân. “Cháu sợ lắm, hãy để cháu yên", cậu bé nói với các bác sĩ trước khi được tiêm thuốc an thần. Câu nói đầu tiên này của đứa trẻ khiến người ta không khỏi xót xa, không rõ em đã ý thức được rằng toàn bộ người nhà đi cùng mình đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hay chưa. Vào đêm 24/5, cậu bé vẫn được chăm sóc đặc biệt và ở trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn cáp treo thảm khốc xảy ra ở Italy mới đây

Bố của Eitan Biran, anh Amit Biran, 30 tuổi, đã đến Italy để học y khoa. Anh sống với vợ, Tal Peleg, 27 tuổi và hai con của họ, Eitan và Tom (2 tuổi), ở Pavia, một thị trấn cách Milan 35km về phía Nam và nổi tiếng với các trường đại học có nhiều người Israel theo học.

Vợ chồng Amit và Tal cùng con trai nhỏ Tom đã thiệt mạng trong thảm kịch, cùng với ông bà nội của Tal, tức ông bà cố của bọn trẻ, Barbara Cohen Konisky, 71 tuổi và Itshak Cohen, 82 tuổi. 2 người mới từ Israel sang thăm gia đình cháu trai.

“Amit đã làm việc cho chúng tôi trong dịch vụ an ninh", Milo Hasbani, chủ tịch Cộng đồng Do Thái ở Milan, tờ báo Do Thái Pagine Ebraiche của Italy, cho biết. “Anh ấy học y khoa và là người tốt bụng, luôn tươi cười. Anh ấy rất tinh tế. Đây là một bi kịch khiến chúng tôi đau lòng không nói nên lời", anh nói.

Em gái của Amit, cô Aya Biran, một bác sĩ, cũng sống ở vùng Pavia với chồng và hai con. Cô nói với các hãng truyền thông Italy rằng cô chỉ được biết về thảm kịch khi nhận được tin nhắn từ bạn bè.

“Khi nhận tin nhắn thứ 4, tôi đã nghĩ rằng một tên lửa khác đã bắn vào Israel”, cô nói với nhật báo La Repubblica. “Tôi đã cố gắng gọi cho anh trai mình, và anh ấy không trả lời. Sau đó, tôi cố gắng gọi cho chị dâu, và cô ấy cũng không trả lời”. Cuối cùng, Aya Biran hỏi những người bạn chuyện gì đã xảy ra. 2 giờ sau, cô nhận được thông báo chính thức từ nhà chức trách Italy.

Gia đình của Eitan Biran đã yêu cầu mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ và cầu nguyện cho cậu bé.

“Tất cả chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình cậu bé Eitan sau thảm họa thương tâm ở Italy", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một tuyên bố vào tối 24/5. "Chúng tôi cầu nguyện cho sự phục hồi của Eitan. Nhà nước Israel sẽ hỗ trợ gia đình mọi thứ và mọi thứ sau thảm kịch khó khăn này" - vị Thủ tướng nói thêm.

Các báo cáo ban đầu cho biết dây cáp đang kéo cabin lên dốc đã bị đứt khi nó gần kết thúc hành trình kéo dài 20 phút lên đỉnh núi Mottarone. Cơ cấu phanh trên một sợi dây thứ hai chịu trọng lượng của cabin không hoạt động, và chiếc cabin trượt về phía sau trước khi va vào một cột tháp và rơi xuống đất, nơi nó lăn qua trước khi va vào cây cối.

Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Enrico Giovannini đã đến thăm khu vực này hôm 24/5 và cho biết chính phủ sẽ thành lập một ủy ban để xem xét thảm họa cáp treo tồi tệ nhất của Italy kể từ năm 1998, khi 20 người chết vì một máy bay chiến đấu bay thấp của Mỹ vô tình làm đứt một dây cáp hỗ trợ.

Ông nói với các phóng viên: “Chính phủ cũng như tất cả các tổ chức đều cam kết hiểu rõ những gì đã xảy ra". Cáp treo đã trải qua quá trình bảo dưỡng lớn từ năm 2014 đến năm 2016. Việc kiểm tra được thực hiện vào năm 2017 và một lần nữa vào năm ngoái bởi các kỹ thuật viên chuyên môn. Các phương tiện truyền thông Italy cho hay các dây dẫn sẽ không được thay thế cho đến năm 2029.

Cabin có thể chứa tới 40 người, nhưng vì dịch Covid-19 nên chỉ được một nửa số lượng người tối đa được sử dụng cabin. Dịch vụ cáp treo này thực chất đã bị đóng cửa từ năm ngoái do dịch bệnh và đã mở cửa trở lại vào tháng trước. Các công tố viên Italy đã mở một cuộc điều tra về nghi ngờ ngộ sát không tự nguyện và sơ suất.