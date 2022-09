Tại Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Đức nói Nga không thể thắng cuộc chiến ở Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng Tổng thống Vladimir Putin chỉ từ bỏ tham vọng nếu nhà lãnh đạo Nga nhận ra rằng "ông ấy không thể thắng trong cuộc chiến này".



"Đây là lý do tại sao chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ (thỏa thuận) hòa bình nào do phía Nga yêu cầu và cũng là lý do tại sao Ukraine phải có khả năng chống lại các cuộc tấn công của Nga" - Thủ tướng Scholz phát biểu tại UNGA.

Ông Scholz cho rằng thế giới không nên trở về thời kỳ mà chiến tranh là phương tiện thông dụng của chính trị, và các nước nên "cùng nhau hợp tác để đảm bảo thế giới đa cực của thế kỷ 21 vẫn là một thế giới đa phương".

Để đạt được mục tiêu này tốt hơn, thủ tướng Đức kêu gọi các quốc gia Nam Bán Cầu góp tiếng nói trong các vấn đề thế giới. Ông cho rằng "trách nhiệm lớn hơn đem lại tiếng nói mạnh hơn".

Cũng phát biểu tại cuộc họp ngày 20-9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho rằng cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã làm mất ổn định trật tự quốc tế về cốt lõi.

Nhấn mạnh giá trị của pháp quyền, nhà lãnh đạo Nhật cáo buộc động thái của Nga vi phạm "nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc".

Thủ tướng Scholz tuyên bố Berlin sẽ tổ chức một hội nghị về tái thiết Ukraine vào ngày 25-10. Theo đó, Đức sẽ hỗ trợ Chính phủ Kiev "chi phí khổng lồ để tái thiết đất nước".