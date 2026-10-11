Tài khoản Zalo đang bị theo dõi từ xa nếu có dấu hiệu sau

Nhiều dấu hiệu ngay trên điện thoại đã âm thầm cảnh báo tài khoả Zalo có thể đã bị người khác đăng nhập. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể tự kiểm tra và đẩy kẻ gian ra khỏi tài khoản.

Zalo hiện là ứng dụng nhắn tin quen thuộc của hàng chục triệu người Việt, nơi lưu giữ tin nhắn công việc, ảnh chụp giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng và danh sách người thân. Chính lượng dữ liệu nhạy cảm này khiến tài khoản Zalo trở thành mục tiêu thường xuyên của các đối tượng lừa đảo.

Để đọc được tin nhắn của người khác, kẻ gian buộc phải đăng nhập tài khoản đó trên một thiết bị khác, có thể là máy tính hoặc một chiếc điện thoại thứ hai. Điều đó cũng có nghĩa gần như mọi trường hợp bị “đọc trộm” đều để lại dấu vết trong danh sách thiết bị đăng nhập. Người dùng chỉ cần biết nhìn vào đâu là có thể phát hiện.

4 dấu hiệu cho thấy Zalo đang bị người khác sử dụng

Dấu hiệu dễ nhận ra nhất là tin nhắn tự chuyển sang trạng thái đã xem dù bạn chưa hề mở. Khi một người khác đang đọc cuộc trò chuyện trên thiết bị của họ, trạng thái này sẽ được đồng bộ về điện thoại của bạn.

Dấu hiệu thứ hai là tin nhắn bị xóa, bị thu hồi hoặc thay đổi bất thường trong khi bạn không nhớ mình đã thao tác. Một số đối tượng cố tình xóa dấu vết sau khi dùng tài khoản của nạn nhân để nhắn tin cho người khác.

Thứ ba, bạn nhận được thông báo đăng nhập trên thiết bị mới dù bản thân không đăng nhập ở đâu cả. Đây là cảnh báo người dùng tuyệt đối không nên bỏ qua.

Thứ tư, và cũng là bằng chứng rõ ràng nhất, khi mở danh sách thiết bị đăng nhập, bạn thấy tên một chiếc máy tính hoặc điện thoại không phải của mình.

Ngoài bốn dấu hiệu trên, nếu bạn bè phản ánh nhận được tin nhắn vay tiền hoặc đường link lạ từ tài khoản của bạn, nhiều khả năng tài khoản đã bị chiếm quyền và cần được xử lý ngay lập tức.

Cách kiểm tra và đăng xuất thiết bị lạ trên Zalo

Trên ứng dụng Zalo ở điện thoại, người dùng vào mục Cá nhân, chọn Tài khoản và bảo mật, sau đó chọn Thiết bị đăng nhập. Tùy phiên bản ứng dụng, mục này có thể mang tên “Danh sách thiết bị đăng nhập” hoặc “Lịch sử đăng nhập”. Màn hình sẽ hiển thị toàn bộ thiết bị đang sử dụng tài khoản của bạn. Nếu thấy thiết bị không quen, hãy chọn thiết bị đó và nhấn Đăng xuất, kẻ gian sẽ bị đẩy ra khỏi tài khoản ngay lập tức.

Sau khi đăng xuất thiết bị lạ, bạn nên đổi mật khẩu mới. Mật khẩu an toàn nên kết hợp chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt, đồng thời không trùng với mật khẩu đang dùng cho email hay ứng dụng ngân hàng.

Bật xác thực 2 lớp để kẻ gian không thể quay lại

Đăng xuất thiết bị lạ mới chỉ giải quyết được tình huống trước mắt. Để kẻ gian không quay lại, người dùng nên bật tính năng xác thực 2 lớp trong phần Tài khoản và bảo mật. Khi tính năng này được kích hoạt, mọi lần đăng nhập trên thiết bị mới đều cần thêm một bước xác nhận từ điện thoại chính chủ. Kể cả khi đã biết mật khẩu, kẻ gian cũng không thể vào được tài khoản.

Với những cuộc trò chuyện chứa thông tin đặc biệt nhạy cảm, Zalo còn có tính năng ẩn trò chuyện bằng mã PIN. Đoạn chat sẽ biến mất khỏi danh sách tin nhắn và chỉ hiện lại khi người dùng nhập đúng mã.

Bên cạnh việc đăng nhập lén, nhiều đối tượng còn chiếm tài khoản bằng quảng cáo giả mạo. Chúng cắt ghép logo, dựng nội dung giống chương trình hợp tác với ngân hàng hoặc ứng dụng nước ngoài, hứa hẹn quà tặng hay tiền thưởng. Người dùng bấm vào sẽ bị dẫn tới trang web có giao diện giống trang đăng nhập ngân hàng, rồi bị dụ nhập mã OTP hoặc cài phần mềm lạ. Sau khi chiếm được tài khoản, kẻ gian tiếp tục dùng chính tài khoản đó gửi tin nhắn lừa đảo tới danh sách bạn bè của nạn nhân.

Nguyên tắc quan trọng nhất là không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, dù người đó tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan chức năng hay ban quản trị Zalo. Các chương trình khuyến mãi thật luôn được công bố trên kênh chính thức có tích xanh. Phiên bản Zalo cho máy tính chỉ nên tải tại địa chỉ zalo.me/pc, không tải từ đường link lạ được gửi qua tin nhắn. Khi gặp tin nhắn hoặc quảng cáo đáng ngờ, người dùng nên dùng tính năng báo xấu ngay trên ứng dụng để hệ thống xử lý.