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Tài khoản Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... sẽ bị khóa trong năm 2026 nếu không làm điều sau

Khả Văn
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Người dùng sẽ bị ngừng dịch vụ chuyển khoản, thanh toán QR... nếu không cập nhật căn cước đúng hạn.

Theo quy định hiện hành của Luật Căn cước, công dân bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ khi vừa chạm các mốc tuổi 14, 25, 40 và 60. Đối chiếu với thời điểm năm 2026, những người sinh vào các năm 2012, 2001, 1986 và 1966 sẽ chính thức đến thời hạn phải làm mới giấy tờ tùy thân. Nếu không cập nhật đúng hạn, toàn bộ ứng dụng ngân hàng và ví điện tử lập tức gửi thông báo khóa chức năng giao dịch, yêu cầu phải cập nhật dữ liệu căn cước mới để tiếp tục sử dụng.

Tài khoản Vietcombank , VietinBank , Agribank sẽ bị khóa nếu không đổi căn cước kịp thời năm 2026 - Ảnh 1.

Nguyên nhân cốt lõi của đợt rà soát diện rộng này xuất phát từ quá trình chuẩn hóa dữ liệu theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Các hệ thống ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank hay MB đều đang đẩy mạnh việc đối chiếu thông tin nhận diện khách hàng thông qua công nghệ định danh điện tử eKYC. Khi căn cước hết hạn, hệ thống công nghệ sẽ không còn cơ sở pháp lý để xác nhận danh tính, buộc ngân hàng phải tạm dừng các dịch vụ cốt lõi như chuyển khoản, thanh toán mã QR, hay Internet Banking. Các ví điện tử phổ biến như MoMo, ZaloPay... cũng áp dụng cơ chế tương tự để đảm bảo an toàn luồng tiền.

Không chỉ ảnh hưởng đến tài khoản tài chính, việc chậm đổi căn cước còn tác động trực tiếp đến nền tảng định danh công dân kỹ thuật số. Tài khoản định danh điện tử VNeID vốn được liên kết chặt chẽ với dữ liệu thẻ căn cước, do đó, các dịch vụ công trực tuyến có thể sẽ gặp lỗi hoặc bị gián đoạn truy cập cho đến khi thủ tục cấp đổi giấy tờ được hoàn tất.

Dù vậy, luật cũng quy định một ngoại lệ quan trọng giúp người dân an tâm hơn. Nếu công dân đã thực hiện cấp mới hoặc cấp đổi thẻ căn cước trong vòng hai năm trước thời điểm chạm mốc tuổi bắt buộc, thẻ hiện tại vẫn tiếp tục duy trì giá trị sử dụng hợp lệ cho đến tận kỳ đổi tiếp theo mà không lo bị hệ thống tự động cắt dịch vụ.

Do đó, người dân nên chủ động nắm rõ thời gian hết hạn của thẻ căn cước/CCCD và sớm cấp đổi thẻ. Đồng thời, người dân cũng cần cập nhật thẻ mới càng sớm càng tốt đối với các dịch vụ thiết yếu như VNeID, ngân hàng hay ví điện tử...

Hướng dẫn đăng ký đổi thẻ ngay tại nhà qua VNeID

Để tránh những rủi ro kể trên và tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi tại trụ sở công an, người dân có thể chủ động đăng ký cấp đổi thẻ trực tuyến một cách vô cùng nhanh chóng. Bước đầu tiên, bạn cần đảm bảo ứng dụng VNeID trên điện thoại đang ở phiên bản cập nhật mới nhất. Ngay sau khi đăng nhập, hãy truy cập vào mục thủ tục hành chính, chọn phần cấp đổi thẻ căn cước để bắt đầu tạo yêu cầu mới cho bản thân hoặc khai báo hộ người thân trong gia đình một cách dễ dàng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin cá nhân và chọn lý do cấp đổi, bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn cơ quan công an thuận tiện nhất để thực hiện thủ tục mà không bắt buộc phải lặn lội về tận nơi đăng ký thường trú. Thao tác cuối cùng chỉ là chọn hình thức nhận thẻ, đặt lịch hẹn phù hợp, xác nhận cam đoan và nộp lệ phí theo quy định để hoàn tất quá trình nộp hồ sơ gửi lên hệ thống.

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