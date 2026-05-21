Tài khoản MB của người đàn ông SN 1982 phát sinh giao dịch 8 triệu đồng, Công an vào cuộc xác minh nguồn gốc số tiền

Hà Giang
Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều khuyến cáo từ người dân khi nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ.

Công an xã Bằng Luân hướng dẫn ông Ngụy Thanh Hiệu chuyển trả lại 8 triệu đồng cho chị Trương Thị Xuân (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Công an tỉnh Phú Thọ mới đây cho biết, ngày 18/5, Công an xã Bằng Luân đã tiếp nhận trình báo của ông Ngụy Thanh Hiệu (sinh năm 1982, trú tại khu 3 Bằng Doãn, xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ) về việc tài khoản ngân hàng MB của ông bất ngờ nhận được 8 triệu đồng từ một tài khoản lạ vào ngày 13/5.

Do không biết người chuyển tiền là ai và lo ngại có thể liên quan đến hành vi lừa đảo, ông Hiệu đã chủ động đến Công an xã trình báo để được hỗ trợ xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bằng Luân đã nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, số tiền 8 triệu đồng trên là do chị Trương Thị Xuân (sinh năm 1988, trú tại khu giãn dân Văn Quán, phường Hà Đông, TP. Hà Nội) chuyển khoản nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng.

Sau khi phát hiện sai sót, chị Xuân đã nhiều lần tìm cách liên hệ với người nhận để xin hỗ trợ chuyển lại nhưng không liên lạc được.

Sau khi làm rõ nội dung vụ việc, Công an xã Bằng Luân hướng dẫn ông Ngụy Thanh Hiệu thực hiện chuyển trả lại toàn bộ số tiền 8 triệu đồng cho chị Trương Thị Xuân theo đúng quy định.

Nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Xuân bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an xã Bằng Luân cùng ông Ngụy Thanh Hiệu vì đã tận tình hỗ trợ, nhanh chóng giải quyết vụ việc và giúp chị nhận lại tài sản.

Thông qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ; tuyệt đối không sử dụng số tiền không rõ nguồn gốc hoặc do người khác chuyển nhầm vào mục đích cá nhân để tránh vi phạm quy định của pháp luật, đặc biệt là hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Khi phát hiện sự việc tương tự, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

