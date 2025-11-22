Tài khoản dù không sử dụng vẫn bị thu phí, ngân hàng khuyên khách hàng làm ngay điều này

Từ tháng 12/2025, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) sẽ thực hiện thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa VAT) với các Tài khoản thanh toán (TKTT) không phát sinh giao dịch. Ngân hàng cho biết, đây là chính sách phổ biến trong ngành ngân hàng nhằm khuyến khích khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc tránh khoản phí này cực kỳ đơn giản.

Tài khoản nào sẽ bị thu phí?

VIB thực hiện thu phí 10.000 đồng/tháng (chưa VAT) với các TKTT mở tại quầy dịch vụ khách hàng và không phát sinh giao dịch chủ động của khách hàng trong vòng 12 tháng liên tục trở lên.

Các TKTT không hoạt động nhưng không đủ số dư, VIB sẽ thực hiện thu phí trên phần số dư còn lại, phần phí còn thiếu không thể thu được sẽ được miễn cho KH. Thời gian thu phí trong vòng 15 ngày đầu của mỗi tháng.

Ba cách tránh phí tài khoản không hoạt động

Cách 1: Thực hiện một giao dịch tăng số dư tài khoản

Đây là cách đơn giản nhất nếu tài khoản của khách hàng không hoạt động dưới 60 tháng. Khách hàng chỉ cần thực hiện một giao dịch ghi Có vào tài khoản, chẳng hạn như: Chuyển tiền từ tài khoản khác vào; Nhận tiền từ người thân, bạn bè; Nạp tiền mặt tại quầy giao dịch hoặc ATM...

Chỉ cần một giao dịch đơn giản, tài khoản của người dùng sẽ được kích hoạt trở lại và tránh được khoản phí quản lý không hoạt động.

Cách 2: Đến chi nhánh/phòng giao dịch để kích hoạt lại

Nếu tài khoản đã không hoạt động trong thời gian dài (từ 60 tháng trở lên), khách hàng cần đến Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch VIB gần nhất để được hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản.

Cách 3: Đóng tài khoản nếu không còn nhu cầu sử dụng

Nếu khách hàng không còn nhu cầu sử dụng tài khoản, giải pháp tốt nhất là đến Chi nhánh/Phòng Giao dịch VIB để thực hiện đóng tài khoản. Việc này giúp người dùng hoàn toàn tránh được các khoản phí phát sinh trong tương lai và quản lý tài chính cá nhân gọn gàng hơn.

Ngân hàng cũng cho biết thêm, để tránh tình trạng tài khoản không hoạt động, khách hàng nên:

- Thường xuyên kiểm tra các tài khoản đang sở hữu

- Sử dụng tài khoản cho các giao dịch thường xuyên như thanh toán hóa đơn, mua sắm online

- Đóng các tài khoản không còn sử dụng để tránh quên và phát sinh phí.