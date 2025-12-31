Tài khoản đột ngột nhận 470 triệu chuyển nhầm: Bị phong tỏa khẩn cấp, bị kiện ra tòa và phải gánh thêm án phí

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, việc thanh toán qua ứng dụng ngân hàng điện tử (Mobile Banking) đã trở thành thao tác quen thuộc hàng ngày của hầu hết doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi "chuyển tiền trong tích tắc" là những rủi ro không thể tránh khỏi, phổ biến nhất là tình trạng chuyển nhầm tài khoản thụ hưởng. Thực tế cho thấy, rất nhiều trường hợp chuyển nhầm đã được giải quyết êm đẹp và nhanh chóng nhờ sự thiện chí của người nhận hoặc sự hỗ trợ kịp thời từ phía ngân hàng. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn như vậy. Có những vụ việc mà người chuyển nhầm phải đối mặt với nguy cơ mất trắng tài sản, buộc phải bước vào một hành trình tố tụng gian nan để đòi lại công bằng, đặc biệt là khi phía nhận tiền bất hợp tác hoặc không còn hoạt động tại địa phương.

Một ví dụ điển hình cho tình huống pháp lý phức tạp này là vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản vừa được Tòa án nhân dân khu vực 5, Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử hồi tháng 7/2025, liên quan đến số tiền chuyển nhầm lên tới gần nửa tỷ đồng giữa hai doanh nghiệp có tên gọi "na ná" nhau.

Sự việc bắt nguồn từ một sai sót trong thao tác xử lý giao dịch vào đầu năm 2025. Cụ thể, bà Phạm Tri T. Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên S. là người trực tiếp cầm điện thoại để thực hiện lệnh thanh toán tiền hàng cho đối tác. Trong quá trình thao tác trên ứng dụng ngân hàng, bà T. cần chuyển tiền cho đối tác là Công ty TNHH T2.

Tuy nhiên, do sự tương đồng về tên gọi giữa các đơn vị, bà T. đã nhìn nhầm và chọn vào thông tin của Công ty Cổ phần T1 - một đơn vị từng có lịch sử giao dịch được lưu trữ trên ứng dụng trước đó. Hậu quả của cái "chạm tay" nhầm địa chỉ này là số tiền 470 triệu đồng đã lập tức được chuyển từ tài khoản của Công ty S. sang tài khoản của Công ty Cổ phần T1, một doanh nghiệp hoàn toàn không có quan hệ mua bán gì trong đợt thanh toán này.

Sai sót của bà Phạm Tri T. chỉ được phát giác khi phía đối tác thực sự liên hệ thông báo vẫn chưa nhận được tiền thanh toán. Ngay khi kiểm tra lại lịch sử giao dịch và nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của mình, bà T. đã lập tức đến Ngân hàng A để làm thủ tục tra soát, đề nghị hỗ trợ thu hồi giao dịch. Phía ngân hàng chuyển tiền đã gửi yêu cầu sang ngân hàng thụ hưởng, tuy nhiên vụ việc nhanh chóng rơi vào bế tắc khi phía ngân hàng thụ hưởng thông báo không thể liên lạc được với chủ tài khoản là Công ty Cổ phần T1 để xử lý yêu cầu hoàn tiền.

Tình hình trở nên phức tạp hơn khi bà T. trực tiếp tìm đến địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhận tiền tại quận Bình Thạnh để thương lượng. Tại đây, bà phát hiện công ty này đã ngưng hoạt động, không còn bảng hiệu và đã trả mặt bằng thuê từ hơn một năm trước.

Nhận thấy nguy cơ, phía nguyên đơn đã thực hiện một bước đi pháp lý then chốt: Khởi kiện ra Tòa án và lập tức yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tòa án đã nhanh chóng ra quyết định phong tỏa tài khoản của bị đơn tại ngân hàng. Quyết định phong tỏa kịp thời này chính là chìa khóa quyết định thành bại của vụ kiện, giúp "đóng băng" ngay lập tức số tiền 470 triệu đồng, ngăn chặn việc tài sản bị chuyển dịch đi nơi khác trong suốt quá trình chờ xét xử.

Suốt quá trình giải quyết vụ án kéo dài nhiều tháng, từ giai đoạn hòa giải cho đến khi xét xử, phía Công ty Cổ phần T1 hoàn toàn vắng mặt và không có bất cứ phản hồi nào. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tiến hành xem xét toàn diện hồ sơ. Các chứng cứ về hợp đồng, hóa đơn do bà T. cung cấp đều chứng minh giao dịch thực tế là với một đối tác khác. Do đó, việc bị đơn chiếm hữu số tiền 470 triệu đồng được xác định là không có căn cứ pháp luật.

Kết quả, Tòa án đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc phía Công ty Cổ phần T1 phải hoàn trả ngay lập tức toàn bộ số tiền 470 triệu đồng cho Công ty TNHH Một thành viên S.. Đồng thời, lệnh phong tỏa tài khoản vẫn được duy trì hiệu lực cho đến khi việc hoàn trả hoàn tất.



