Tài khoản của người đàn ông bị đường dây lừa đảo sử dụng để rửa tiền, cảnh sát kiểm tra sao kê ngân hàng, đưa ra kết luận: "Anh đã trở thành đồng phạm"

Đầu tháng 4/2025, cảnh sát thành phố Vũ Huyệt (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) tiếp nhận đơn trình báo của ông Lâm – một nạn nhân cho biết đã bị lừa hơn 100.000 nhân dân tệ khi tìm người làm bằng lái xe qua mạng.

Lần theo dòng tiền, cảnh sát phát hiện số tiền bị lừa đã được chuyển vào một tài khoản ngân hàng đứng tên Trương, quê ở Hà Nam (Trung Quốc). Ngay sau khi tiền vào tài khoản, Trương đã đến ngân hàng rút 9.100 nhân dân tệ.

Theo dõi camera tại ngân hàng, cảnh sát nhanh chóng xác định và bắt giữ Trương tại thành phố An Dương.

Tại cơ quan điều tra, Trương khai trước đó anh ta cũng từng bị lừa 10.000 nhân dân tệ khi tìm người làm bằng lái xe online.

Kẻ lừa đảo yêu cầu Trương cung cấp tài khoản cá nhân với lý do “tăng lưu lượng giao dịch” để hoàn tất thủ tục làm bằng. Thực chất, chúng đã sử dụng các tài khoản này làm “tài khoản trung gian” để luân chuyển tiền lừa đảo.

Tin lời đối tượng, Trương đã đưa nhiều thẻ ngân hàng đứng tên mình cho nhóm lừa đảo sử dụng.

Chỉ đến khi một số tài khoản bị ngân hàng phong tỏa vì liên quan đến giao dịch nghi vấn, anh ta mới biết mình bị lợi dụng.

Thay vì báo cảnh sát để làm rõ sự việc, Trương lại nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền còn lại trong tài khoản. Anh ta nhiều lần trực tiếp ra ngân hàng rút tiền.

Chính hành động này đã khiến Trương không còn được xem là nạn nhân, mà bị xử lý với vai trò đồng phạm liên quan đến hành vi che giấu, chiếm đoạt tiền do phạm tội mà có.

Hiện Trương đã bị tạm giữ hình sự, vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho những ai vô tình để lộ, cho mượn hoặc cung cấp tài khoản ngân hàng cho người khác sử dụng. Trong nhiều trường hợp, chỉ một quyết định sai lầm – như rút tiền không rõ nguồn gốc – có thể khiến người trong cuộc vướng vòng lao lý.

Khi phát hiện tài khoản bị lợi dụng cho hành vi lừa đảo, việc cần làm đầu tiên là báo ngay cho ngân hàng và cơ quan công an, tuyệt đối không tự ý xử lý số tiền liên quan.

Theo Toutiao﻿