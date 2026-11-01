Tài khoản BIDV, Vietcombank, Techcombank, VPBank, ACB,... có thể mất 10.000 - 15.000 đồng mỗi tháng cho tới 1 - 2 triệu đồng khi nhận tin nhắn BĐSD trong trường hợp sau

Phí dịch vụ tin nhắn biến động số dư qua SMS tại nhiều ngân hàng khởi điểm từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi tháng, chưa gồm VAT. Khi số tin nhắn vượt ngưỡng, phần lớn các ngân hàng này chuyển sang tính theo từng tin, còn thông báo qua ứng dụng được miễn phí.





Dưới đây là mức phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS dành cho khách hàng cá nhân tại một số ngân hàng, theo biểu phí và thông báo công bố trên website.

Ngân hàng Phí SMS mỗi tháng Ngưỡng giao dịch gửi tin, trường hợp miễn phí Vietcombank 10.000 đồng/số điện thoại (dưới 20 tin); trên 20 tin tính 700 đồng/tin Không gửi tin với giao dịch dưới 50.000 đồng BIDV 10.000 đồng/thuê bao (dưới 15 tin); từ 15 tin tính 700 đồng/tin Gửi tin với giao dịch từ 30.000 đồng; miễn phí cho khách hàng Premier, Premier Elite, Private Techcombank 15.000 đồng (1 - 20 tin); từ tin thứ 21 tính 700 đồng/tin; tối đa 2 triệu đồng Gửi tin với giao dịch từ 500.000 đồng; miễn phí cho khách hàng Priority, Private VPBank Gói cơ bản: 10.000 - 100.000 đồng theo số tin, từ tin thứ 101 cộng 700 đồng/tin; tối đa 1 triệu đồng Gói cơ bản gửi tin với giao dịch từ 200.000 đồng; không áp dụng cho khách hàng Diamond, Diamond Elite ACB 15.000 đồng (đến 20 tin); từ tin thứ 21 cộng 700 đồng/tin Mặc định gửi tin với giao dịch từ 1 triệu đồng; phí tính chung cả tin nhắn OTP

Nguồn: biểu phí và thông báo phí SMS dành cho khách hàng cá nhân các ngân hàng. Mức chưa gồm VAT.

Vietcombank

Theo thông báo điều chỉnh biểu phí dịch vụ SMS chủ động áp dụng từ ngày 1/1/2024, Vietcombank tính phí theo số tin nhắn phát sinh trong tháng. Số điện thoại nhận dưới 20 tin nhắn/tháng chịu phí 10.000 đồng/tháng. Trên 20 tin nhắn/tháng, phí được thu theo số tin thực tế với mức 700 đồng/tin. Ngân hàng dừng gửi tin nhắn biến động số dư với các giao dịch có giá trị dưới 50.000 đồng. Các mức phí trên chưa bao gồm VAT. Vietcombank cung cấp tính năng nhận thông báo biến động số dư qua ứng dụng VCB Digibank miễn phí.

BIDV

Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân của BIDV, áp dụng từ ngày 10/5/2025, quy định khách hàng phổ thông nhận dưới 15 tin nhắn BSMS mỗi tháng trả 10.000 đồng/thuê bao/tháng. Từ 15 tin trở lên, phí bằng số tin nhắn nhân với 700 đồng/tin. Với tài khoản ngoại tệ, mức tương ứng là 1 USD/thuê bao/tháng và 0,03 USD/tin. BSMS gửi thông báo cho giao dịch từ 30.000 đồng trở lên. Khách hàng hạng Premier, Premier Elite và Private được miễn phí BSMS. Thông báo biến động số dư qua ứng dụng BIDV SmartBanking không thu phí. Các mức phí chưa bao gồm VAT.

Techcombank

Từ ngày 1/9/2026 Techcombank thu phí SMS biến động số dư của khách hàng thường và khách hàng Inspire ở mức 15.000 đồng cho 1 - 20 tin nhắn/tháng. Từ tin nhắn thứ 21, phí là 700 đồng/tin theo số lượng thực tế. Mức thu tối đa được nâng từ 1 triệu đồng lên 2 triệu đồng/tháng cho mỗi số điện thoại và mỗi tài khoản. Cũng từ ngày 1/9/2026, tin nhắn SMS chỉ được gửi với giao dịch từ 500.000 đồng trở lên. Khách hàng Priority và Private được miễn phí. Mức phí chưa bao gồm VAT. Thông báo biến động số dư qua ứng dụng Techcombank Mobile miễn phí và không áp dụng ngưỡng giá trị giao dịch.

Phí SMS biến động số dư của khách hàng thường và Inspire trước và từ ngày 1/9/2026.

VPBank

Phí SMS Banking của VPBank áp dụng từ ngày 1/9/2024 cho đến nay, chia dịch vụ thành hai gói, tính phí trên mỗi tài khoản thanh toán và mỗi số điện thoại theo tháng. Gói cơ bản gửi thông báo với giao dịch từ 200.000 đồng, phí 10.000 đồng cho 0 - 15 tin, 20.000 đồng cho 16 - 30 tin, 30.000 đồng cho 31 - 50 tin và 70.000 đồng cho 51 - 100 tin. Từ 101 tin trở lên, phí là 100.000 đồng cộng 700 đồng cho mỗi tin từ tin thứ 101, tối đa 1 triệu đồng/tháng. Gói nâng cấp gửi thông báo với giao dịch từ 100.000 đồng, ngoài phí theo số tin như gói cơ bản còn có phí cố định 100.000 đồng/tháng, tối đa 1,1 triệu đồng/tháng. Các mức phí chưa bao gồm VAT. Biểu phí này không áp dụng cho khách hàng ưu tiên hạng Diamond và Diamond Elite. Thông báo biến động số dư trên ứng dụng VPBank NEO được miễn phí.

Phí SMS Banking gói cơ bản và gói nâng cấp, áp dụng từ ngày 1/9/2024.

ACB





Biểu phí tài khoản thanh toán dành cho khách hàng thông thường của ACB quy định phí SMS Banking là 15.000 đồng/tháng/thuê bao khi số tin nhắn từ 20 tin trở xuống. Khi vượt 20 tin, phí bằng 15.000 đồng cộng 700 đồng cho mỗi tin nhắn tính từ tin thứ 21. Phí áp dụng cho tin nhắn thông báo số dư tài khoản và thẻ ghi nợ, cùng tin nhắn gửi mã OTP xác thực giao dịch, trừ OTP cho giao dịch thương mại điện tử. Tin nhắn thông báo số dư được gửi mặc định với giao dịch từ 1 triệu đồng trở lên. Trường hợp khách hàng đăng ký ngưỡng khác, ACB thu phí toàn bộ tin nhắn biến động số dư theo ngưỡng đã đăng ký và tin nhắn OTP.



